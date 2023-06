Miloš Zeman ustúpil a ceremoniál na Pražskom hrade k sviatku 28. októbra odložil o rok

22.10.2020 (Webnoviny.sk) - Ceremoniál pri príležitosti českého štátneho sviatku 28. októbra sa tento rok na Pražskom hrade neuskutoční. Vo štvrtok o tom informoval kancelár Vratislav Mynář.

Prezident Miloš Zeman sa podľa neho na základe odporúčania ministra zdravotníctva Romana Prymulu rozhodol tohtoročné odovzdávanie vyznamenaní odložiť na budúci rok.

Prezident pritom dlhodobo odmietal zrušenie osláv s tým, že by to bola "zbabelosť a neúcta k najvýznamnejšiemu štátnemu sviatku".

Neskôr však súhlasil s návrhom, aby sa na ceremoniáli zúčastnili len vyznamenaní a uskutočnil sa bez účasti verejnosti a politikov.

