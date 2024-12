Mičovský po odchode z OĽaNO nebude otrocky podporovať koalíciu, program vlády rešpektuje

15.1.2022 (Webnoviny.sk) - Vládna koalícia sa po odchode Jána Mičovského z klubu Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) ocitla na hranici ústavnej väčšiny 90 hlasov poslancov. Pôvodne sa opierala o 95 mandátov zo 150-člennej poslaneckej snemovne. Mičovský agentúre SITA povedal, že sa nechystá prestúpiť do opozície, ale ani vždy podporovať koalíciu.

Nechce sa stať opozičným poslancom

„Budem hlasovať tak, ako mi ukladá ústava podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Určite sa nechcem stať opozičným poslancom. V prípadoch, keď moje svedomie a vedomosti mi budú hovoriť niečo iné, tak nebudem vždy otrocky podporovať koalíciu, ale rozhodne to vždy rád urobím, keď to bude v súlade s programom, na ktorom som sa podieľal,“ objasnil poslanec, ktorý v pondelok 10. januára ohlásil odchod z klubu OĽaNO a rozšíril rady nezaradených poslancov.

Mičovského hlas v parlamente bude dôležitý v prípadoch, keď Sme rodina odmietne podporiť zákon z dielne koalície. Taká situácia sa odohrala vlani v decembri pri hlasovaní o reforme národných parkov. Pre koalíciu bolo dôležité, že sa Mičovský prezentoval, hoci hlasoval proti. „Hlasoval som proti, ale tým, že som nevytiahol hlasovaciu kartu spolu s opozíciou, zvýšil som kvórum. Tým som umožnil uznášaniaschopnosť pléna. Pri národných parkoch sa mi často vkladá do úst, že som ako keby torpédoval reformu. Bol som za to, aby nielen národné parky, ale všetky lesy prešli pod rezort životného prostredia, lebo všetky lesy majú význam pre boj s klimatickými zmenami a zachovanie života v krajine,“ priblížil okolnosti svojho minuloročného hlasovania.

Zrádzajú sa ideály

Mičovský ako bývalý minister pôdohospodárstva mal výhrady k tomu že jeho nástupca minister Samuel Vlčan odvolal z funkcií niektorých ľudí v rezorte. K odchodu z klubu sa Mičovský odhodlal po tom, čo premiér nesplnil sľub a nedošlo k odvolaniu riaditeľa Lesov SR Tibora Kőszeghyho. Na otázku, či by sa vrátil späť do klubu, keby došlo k odvolaniu šéfa Lesov SR, Mičovský odvetil, že nie.

„Teraz by som rozhodne neurobil takú chybu, akú som urobil, keď som podal demisiu na funkciu ministra. Na chvíľu som sa chcel vrátiť pod tlakom hlasov na moju podporu. Myslím si, že dokážem byť plnohodnotným podporovateľom vecí potrebných pre krajinu aj v tejto pozícii. Asi by nebolo správne, keby som povedal, no dobre, tak ste ma poslúchli, lebo pán Kőszeghy je dôležitý moment týchto dní, ale určite to nie je všetko, čo sa zlé deje v rezorte pôdohospodárstva,“ priblížil Mičovský. Dodal, že mu veľmi prekáža, že sa zrádzajú ideály, za ktoré bojoval ako opozičný poslanec a teraz, keď má OĽaNO zodpovednosť za krajinu „tak sa dejú veci, o ktorých sa mi ani nesnívalo, že sa môžu diať za čias našej vlády“.

