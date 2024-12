Messi má pochybnosti o svojej účasti na ďalších majstrovstvách sveta. Praje si však, aby trénerom ostal Scaloni

4.2.2023 (Webnoviny.sk) - Lionel Messi pochybuje o tom, či bude hrať za Argentínu aj na majstrovstvách sveta v roku 2026, ktoré sa uskutočnia v USA, Mexiku a Kanade. Chce však, aby Lionel Scaloni bez ohľadu na to zostal trénerom mužstva „albicelestes", ktoré na nedávnom svetovom šampionáte v Katare priviedol k zisku zlatých medailí.

Možná komplikácia

Už 35-ročný Messi si uvedomuje, že v čase ďalšieho „mundialu" oslávi 39. narodeniny. Vo štvrtkovom rozhovore pre argentínsky denník Olé zdupľoval, že tento vek by mu mohol skomplikovať možnosť hrať na ďalších MS.

„Milujem futbal, milujem to, čo robím a kým sa budem cítiť dobre a budem v poriadku, budem si to užívať. Ale zdá sa, že do ďalších MS je to príliš ďaleko," povedal Messi.

Kariéra

„Musím sa dívať na to, kam smeruje moja kariéra, čo budem robiť. Závisí to od mnohých vecí," dodal rodák z Rosaria. Poznamenal však, že by si chcel zahrať na budúcoročnom juhoamerickom šampionáte Copa América v USA, aby pomohol Argentíne obhájiť titul. „Ešte sa trochu zdržím, toto si musím užiť," podotkol.

Vyjadril sa taktiež k ďalšej budúcnosti trénera Scaloniho pri argentínskej reprezentácii. Ten rokuje s Argentínskou futbalovou asociáciou (AFA) o predĺžení zmluvy a Messi si myslí, že by mal naďalej zostať pri kormidle.





„Pre národné mužstvo je veľmi dôležitý. Pokračovať v tomto procese by bolo veľkolepé," zakončil Messi.

