Medzinárodný tím objavil vzdialenú obriu planétu, na ktorej namiesto vody pršia kovy

11.3.2020 (Webnoviny.sk) - Medzinárodný tím astronómov objavil vzdialenú obriu planétu, na ktorej je tak vysoká teplota, že z oblohy neprší voda, ale kovy. O objave informovali v najnovšom čísle magazínu Nature. Planéta bola označená ako Wasp-76b, od Zeme je vzdialená 390 svetelných rokov, je dvakrát väčšia ako Jupiter, a jeden rok, teda jeden obeh okolo hviezdy, na nej trvá len 43 hodín.

Keďže sa táto planéta podľa vedcov vyznačuje takzvanou viazanou rotáciou, má - podobne ako Mesiac vzhľadom na Zem - jednu pologuľu stále otočenú smerom ku hviezde, okolo ktorej obieha, a druhú na opačnú stranu.

Dlhý rad anomálií

Planéta rotuje tak blízko pri svojej hviezde, že na jej "dennej" strane sa teplota šplhá nad 2 400 stupňov Celzia. Na jej "nočnej" strane je síce omnoho chladnejšie, no stále tam panuje pekelných 1 400 stupňov Celzia.

Podľa vedcov, ktorí pozorovali túto planétu pomocou najmodernejších teleskopov, sa na "dennej" strane Wasp-76b vďaka obrovskej teplote, ktorá tam panuje, vyparujú kovy. Ide pritom len o jednu z dlhého radu - z nášho pohľadu - anomálií.





Ďalšou je napríklad to, že pri takto vysokej teplote sa v atmosfére na "slnečnej" strane planéty všetky molekuly delia naspäť na jednotlivé atómy.

Na hranici medzi dennou a nočnou pologuľou sa potom vďaka citeľnému poklesu teploty deje to, že kovy prechádzajú z plynného do kvapalného skupenstva a takto pravdepodobne padajú naspäť na povrch planéty.

Dosť nízka teplota

Teplota 1 400 stupňov Celzia, ktorá na odvrátenej pologuli Wasp-76b panuje, je podľa jedného z autorov výskumu, Davida Ehrenreicha z University of Geneva, "už dosť nízka na to, aby kovy kondenzovali na oblaky, dážď, možno na kvapky".





Podľa ďalšieho z autorov výskumu, Dona Pollaccoa z Warwick University, sú pre vedcov niektoré otázky týkajúce sa Wasp-76b stále záhadou.





"Táto vecička rotuje tak blízko pri svojej hviezde, že v podstate tancuje v jej vonkajšej atmosfére. To znamená, že je vystavená fyzikálnym zákonitostiam, ktorým - povedzme si to na rovinu - príliš nerozumieme," cituje Pollacoa britská BBC.

