Medzi Bratislavou a Trnavou premávajú nové rýchliky Považan, z dôvodu optimalizácie zrušili Ex 629

Pravidelná druhá zmena cestovného poriadku na železniciach s platnosťou od nedele 11. júna sa v diaľkovej doprave sa popri IC vlakoch týka aj viacerých rýchlikov.

Vlaky zahrnuté v IDS BK

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., (ZSSK) zavádza dva nové spoje rýchlikov Považan medzi Bratislavou a Trnavou, budú jazdiť skoro ráno v pracovné dni. R 721 má odchod z bratislavskej hlavnej stanice o 4:27 a príchod do Trnavy o 5:01, R 720 odchádza z Trnavy o 5:59 a prichádza do hlavného mesta o 6:33.

„Vlaky budú v úseku Bratislava hl. st. – Trnava zahrnuté v Integrovanom dopravnom systéme Bratislavského kraja (IDS BK) a budú jazdiť ako linka R50, v ktorej sa môžu využívať lístky IDS BK,“ priblížil jednu zo zmien riaditeľ odboru komunikácie a hovorca ZSSK Tomáš Kováč.

Vozeň prvej triedy

Súčasťou vlakov je povinne miestenkový vozeň prvej triedy, multifunkčný vozeň so zdvíhacou plošinou na prepravu imobilných cestujúcich na vozíku, ako aj vozeň s miestami pre cestujúcich s deťmi do 10 rokov a s prepravou bicyklov v úschovni počas prepravy na základe možnej rezervácie.





Radené sú aj dva vozne druhej triedy na zjednodušenú prepravu bicyklov pod dohľadom cestujúceho s možnosťou zakúpenia miestenky pre bicykle a dva vozne druhej triedy.





„Z dôvodu optimalizácie bude zrušený vlak Ex 629 Tatran Bratislava hl. st. 21:27 – Trenčín 22:35 a vlak Ex 620 Tatran Trenčín 5:24 – Bratislava hl. st. 6:33 v celých ich trasách. Vlak Ex 620 Tatran bude však v úseku Trnava – Bratislava nahradený vlakom R 720,“ vysvetlil Kováč.

