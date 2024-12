Matovičovo hnutie plánuje v parlamente presadiť uznesenie k členstvu Slovenska v Európskej únii

2.3.2024 (SITA.sk) - Poslanci okolo Igora Matoviča (hnutie Slovensko) chcú v parlamente presadiť uznesenie k členstvu Slovenska v Európskej únii (EÚ). Jeho prijatím by sa Národná rada SR uzniesla aj naďalej podporovať členstvo Slovenska v EÚ ako suverénneho a stabilného partnera.

Prijatie uznesenia

O uznesení sa malo rokovať na 9. parlamentnej schôdzi, ktorá bola ukončená v štvrtok 28. februára. K jej prerokovaniu by tak malo prísť na najbližšej schôdzi, ktorá sa začne 16. apríla.

Prijatím uznesenia by národná rada vyhlásila, že bude podporovať rozvoj vzájomných vzťahov s úniou, bude zodpovedným a konštruktívnym partnerom pri riešení výziev a bude rešpektovať všetky záväzky, ktoré našej krajine z členstva vyplývajú.

Okrem spomínaných vyhlásení by prijatím uznesenia parlament naďalej rešpektoval rozhodnutie Slovákov vstúpiť do EÚ a zaviazal sa, že nebude podnikať žiadne kroky, ktoré by boli v rozpore s výsledkom referenda o vstupe do únie.

Zlepšenie životnej úrovne

„Navrhuje sa prijatie uznesenia Národnou radou SR, ktorou v duchu zásad, na ktorých je SR postavená a ktoré presadzuje smerom dovnútra aj navonok, potvrdzuje svoju civilizačnú a hodnotovú príslušnosť k EÚ a deklaruje dôležitosť členstva v EÚ a považuje ju za svoj životný priestor," uvádzajú poslanci v predloženom materiáli.

Zákonodarcovia označili vstup Slovenska do EÚ za jeden z najdôležitejších krokov v ére samostatnosti našej krajiny. Dodávajú, že sa tak zlepšila životná úroveň občanov, za pozitívne pokladajú spoločný voľný trh, voľný pohyb osôb, tovaru a služieb či množstvo zahraničných investorov, ktorí vytvárajú pracovné miesta.

Slovensko dostalo oficiálne pozvanie na rokovanie o vstupe do EÚ 10. decembra 1999 vo fínskych Helsinkách. Rokovania sa oficiálne začali 15. februára roku 2000. V polovici apríla 2003 došlo k slávnostnému podpisu Zmluvy o pristúpení k Európskej únii, avšak nasledovalo ešte referendum, v ktorom mohli občania Slovenska o vstupe do únie rozhodnúť. Uskutočnilo sa 16. a 17. mája 2003. Slovensko sa oficiálne stalo členom Európskej únie 1. mája 2004.

