Matovičov bonus je pre samosprávy devastačný malus. Mestá budú musieť riešiť výpadok príjmov zvyšovaním daní

7.12.2022 (Webnoviny.sk) - Primátori miest združených v Únii miest Slovenska (ÚMS) vyjadrili na stredajšom brífingu v Banskej Bystrici nespokojnosť s prijatou novelou zákona o dani z príjmov v parlamente.

Mestá podľa nich očakávajú výpadky príjmov v miliónoch eur, ktoré budú musieť kompenzovať okrem úsporných opatrení aj nepopulárnymi opatreniami v podobe zvyšovania daní a poplatkov, alebo škrtaním dotácií.

Ako uviedol primátor Banskej Bystrice Ján Nosko, „v konečnom dôsledku teda Matovičov bonus je pre samosprávy dá sa povedať devastačný malus“.

„Na jednej strane obyvatelia, zamestnanci a rodičia dostanú, na druhej strane im my musíme vziať, aby sme dokázali zabezpečiť základné vitálne funkcie samosprávy,“ dodal primátor.

„Ako máme zabezpečiť rozvoj našich miest, ako máme riešiť obrovský historický investičný dlh na infraštruktúre, ako máme pripravovať projekty pre ďalšie programové obdobie, ako máme zabezpečiť čerpanie eurofondov, nájsť zdroje na ich financovanie, spolufinancovanie, ako čerpať úvery a nájsť zdroje na ich splácanie?“ pýtajú sa primátori a starostovia združení v ÚMS.

Samosprávy už dlhšie komunikujú, že novela zákona zoberie samosprávam takmer 800 mil. eur na daňový bonus. Kompenzačné opatrenia rezortu financií majú samosprávam vykompenzovať sumu 300 mil. eur.

„Nemôžeme súhlasiť s dočasnými finančnými pseudokompenzáciami pre samosprávy pripravovanými na poslednú chvíľu, nepredvídateľnými príjmami v čase prípravy rozpočtov samospráv, ktoré na rozdiel od štátneho rozpočtu musia byť vyrovnané a musia rešpektovať dopady na poslednú chvíľu schválenej legislatívy,“ konštatoval Nosko.

Kompenzácie podľa prezidenta ÚMS a primátora mesta Trenčín Richarda Rybníčka neriešia to, že bude nutné zvyšovať dane a poplatky.

„V systéme stále chýba viac ako 500 mil. eur. Na jednej strane, keď neprší, aspoň kvapká, ale v princípe je to veľmi málo, aby sme nemuseli robiť tieto opatrenia,“ dodal Rybníček.

Ako konkretizoval primátor mesta pod Urpínom Nosko, v Banskej Bystrici musia rozpočtovať zvýšenie celkových výdavkov bežného rozpočtu o približne 3,4 mil. eur.

Krajské mesto Žilina podľa jeho primátora Petra Fiabáneho bude mať v budúcom roku výpadok, resp. nedostatok peňazí na úrovni 10 mil. eur.

„Niečo sa vyrieši formou pôžičky, na to, aby sme napríklad prefinancovali potrebné pripravené eurofondy, potom je tam úprava poplatkov za odpad a úprava miestnych daní a poplatkov tak, aby sme aspoň čiastočne ten výpadok vedeli vyriešiť,“ popísal nutné opatrenia primátor Žiliny s tým, že tomu budú predchádzať aj úsporné opatrenia jednotlivých odborov a niektorých mestských spoločností.

Poslanci v utorok 6. decembra schválili pozmeňujúci návrh k novele zákona o dani z príjmov, ktorý bude vzhľadom na zvýšenie daňového bonusu samosprávam kompenzovať výpadok na dani z príjmov fyzických osôb.

Štát tento výpadok samospráve v budúcom roku nahradí daňou z príjmov právnických osôb, a to v sume 100 miliónov eur.

Rezort financií okrem toho vyčlení pre samosprávy z energetickej pomoci sumu 200 miliónov eur, ktorú bude možné čerpať do konca budúceho roka.

