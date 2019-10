Máte doma mačku? Takto môže vplývať na vaše zdravie

Patríte k chovateľom mačiek? Tak môžete byť spokojní. Vedci totiž tvrdia, že toto štvornohé zviera má na naše zdravie neuveriteľný vplyv. Teda najmä, ak ste si získali jeho náklonnosť.

V nasledujúcich riadkoch vám prezradíme, aké benefity môžete získať, ak si zaobstaráte toto zvieratko.

Ideálny krvný tlak

Štúdia Austrália Baker Medical Research Institute ukázala, že vaša mačička môže pomôcť udržať ideálny krvný tlak presne tak ako lieky. A to dokonca bez ohľadu na váš životný štýl. Uvedená štúdia od roku 1992 sledovala takmer 6000 ľudí s odlišnými stravovacími návykmi, frekvenciou cvičenia a vzťahom k k fajčeniu. Niektorí z nich mali domáce zvieratá, a niektorí nie. U respondentov z prvej skupiny bol zistený výrazne nižší krvný tlak ako u tých, ktorí žiadne zvieratá nechovali. Vzhľadom k tomu, že krvný tlak je silným faktorom kardiovaskulárnych ochorení, mohol by to byť jeden z dôvodov, prečo majitelia mačiek majú menšiu pravdepodobnosť, že zomrú na infarkt než ľudia bez tohto štvornohého maznáčika.

Silnejší imunitný systém

Rozosmieva vás každodenné šantenie vášho mačaťa? Radi počúvate jeho pradenie? Ak áno, toto všetko má vplyv aj na váš imunitný systém. Podľa vedcov sa počas týchto činností uvoľňuje viac endorfínov a zvýši počet bielych krviniek, ktoré predstavujú našu základnú jednotku boja proti chorobám. Objavujú sa i názory odborníkov, ktoré tvrdia, že mačky dokážu urýchliť aj hojenie rán a zmierniť bolesti kĺbov.

Nižšie riziko infarktu a mŕtvice

Srdcový infarkt a mozgová mŕtvica sa vyskytujú menej často u majiteľov mačiek než v prípade zvyšku populácie, vrátane majiteľov psov. Potvrdzuje to i dvadsaťročná štúdia Adnana Qureshiho z minnesotskej univerzity, ktorá bola ukončená v roku 2009 a priniesla tieto zaujímavé zistenia. Ľudia, ktorí nevlastnili mačky, mali o 40 percent vyššiu pravdepodobnosť, že zomrú na srdcový infarkt než majitelia mačiek a o 30 percent väčšiu pravdepodobnosť, že zomrú na mŕtvicu alebo iné kardiovaskulárne problémy. Ako však podotýka sám autor štúdie, je ešte skoro tvrdiť, či sú to práve mačky alebo či je to typ ľudí, ktorí sa stávajú majiteľmi mačiek, čo spôsobuje zníženie uvedeného rizika.

Dlhší život

Výskumníci z Ústavu gerontológie zisťovali, aký vplyv majú mačky na dĺžku života ich majiteľov. Výsledok ich prekvapil. Toto domáce zvieratko predĺžilo chovateľom život až o 10 rokov. Ako uvádzajú, pravdepodobné je to preto, že okrem spomínané krvného tlaku, dokážu tieto štvornohé tvory znížiť aj cholesterol.

Menej stresu

Podľa Dr. Mao Shinga Ni maznanie s vašou mačkou a interakcia s ňou pomáha znižovať hladinu stresového hormónu kortizolu. Okrem toho mačky dokážu zmierniť únavu, migrény a stabilizovať tep. Na podráždenosť, depresiu a nespavosť má pozitívny vplyv hladkanie najmä dlhosrstého plemena.

