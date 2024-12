Máte chuť na sladké? Vyrobte si doma skvelé raw tyčinky

Ak ste aj vy zástancom zdravej stravy a radi si pochutíte na niečom sladkom, tak ste na správnom mieste.

Máme pre vás niekoľko tipov na chutné a zdravé raw tyčinky.

Tieto sladké dobroty si môžete vychutnávať úplne bez výčitiek.Pripravte ich občas aj návšteve a uvidíte, aký zožnete úspech.

Kokosovo čokoládová raw tyčinka

1 šálka vlašských orechov

2 šálky strúhaného kokosu

1/2 šálky ďatlí

1 PL kokosového oleja

1/3 šálky kakaa

2 PL medu (agávový sirup)





Postup: vo vode odstáte, scedené a odkôstkované ďatle rozmixujte s orechmi a kokosom na jemno. Pridajte kakao, trochu rozpusteného oleja, opäť pomixujte. Kto má chuť, môže pridať aj nasekané mandle. Túto zmes vložte do pripravenej formy vystlanej alobalom, dobre utlačte a na niekoľko hodín dajte do chladničky. Vyklopte a nakrájajte na tyčinky.

Orechová raw tyčinka

150g orechy, sušené ovocie

(podľa chuti- kešu, mandle, slnečnicové semienka, sezamové semienka, ovsené vločky plus sušené ovocie)

2 PL kokosového oleja

3 PL medu alebo agáve





Postup: orechy rozmixujte a zmiešajte so semienkami a sušeným ovocím, olejom a medom. Túto zmes dajte do vystlanej formy a do chladničky. Hotové pokrájajte na tyčinky.

Bounty raw tyčinka

2 šálky kokosu

3/4 šálky kokosový olej

1/2 šálky agáve sirup alebo med

1 PL strúhanej bio citrónovej kôry

1 PL citrónovej šťavy

štipka soli

Čokoládová poleva:

3/4 šálky kakaového masla

1 šálka kakao

1 PL agáve sirup





Postup: všetky suroviny rozmixujte a z hmoty tvarujte tyčinky, ktoré vložte do mrazničky. Pripravte si polevu – kakaové maslo roztopte vo vodnom kúpeli, vmiešajte kakao a agáve. Tyčinky namáčajte do čokolády a nechajte stuhnúť. Vrch môžete posypať ešte kokosom.

Horoskopy na dnes Stredu 18. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Stredu 18. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Dobre zvážte všetky svoje reálne možnosti, kým čokoľvek sľúbite. Ak sa spoliehate na to, že čas všetko vyrieši vo váš prospech, môžete sa veľmi mýliť. Pristupujte k veci seriózne.

Býk 21.4. - 21.5.

Okolnosti vás prinútia k tomu, aby ste sa rozhodli. Znovu získate duševnú rovnováhu. City osoby, ktorá vám nie je ľahostajná, neberte na ľahkú váhu.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Dobre si zvážte prednosti a nevýhody plánu, ktorý sa chystáte zverejniť. Vyvoláte nervozitu a možno aj hádky. Nebolo by príjemnejšie stráviť pekné chvíle na prechádzke?

Rak 22.6. - 22.7.

Čaká vás nádherný deň. Stretnete len sympatických ľudí a získate výborné rady. Zážitok na ceste z práce vám môže priniesť šťastie v súkromnom živote.













Všetky Horoskopy pre Stredu 18. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

