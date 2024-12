Mariupoľ hlási silné explózie, zasiahnuté bolo aj letisko s okupačnými jednotkami

20.5.2023 (SITA.sk) - Na okraji ukrajinského mesta Mariupoľ a taktiež na tamojšom letisku, z ktorého si ruskí okupanti spravili základňu, nastali v piatok večer explózie. Ako referuje web Ukrajinská pravda, na Telegrame to uviedol poradca legitímneho mariupoľského starostu Petro Andriuščenko.

„ Prvé správy naznačujú, že zasiahnuté bolo letisko v Mariupoli, kde sídlia okupačné jednotky. Video naznačuje, že ak sú tieto informácie správne, nepriateľské sily utrpeli značné straty,“ napísal Andriuščenko.

Ukrajinská protivzdušná obrana tiež zneškodnila v noci na sobotu všetky Rusmi vypustené bezpilotné lietadlá Šáhid, ktoré zaútočili na hlavné mesto Kyjev. Ako referuje web Ukrajinská pravda, v dôsledku padajúcich úlomkov boli poškodené dve obytné budovy, priestory čerpacej stanice a autá. Podľa predbežných správ neboli žiadne obete.

„Agresor túto noc opäť vykonal masívny útok bezpilotnými lietadlami,“ uviedol na Telegrame šéf vojenskej správy v ukrajinskej metropole Serhij Popko.

Dodal, že „všetky ciele boli zničené“ a Kyjev neutrpel žiadny zásah. Škody evidujú v štyroch kyjivských štvrtiach - Dniprovskyj, Darnyckij, Pečerskyj a Solomianskyj.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA

