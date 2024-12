Mám vás rád! zakričal Roman smejúcim sa spolužiakom na ďalšom videu. K tragédii sa vyjadrila konečne aj škola

Z osudného pondelka 20. novembra, kedy spáchal samovraždu školák Roman skokom zo strechy, existuje aj ďalšie video.

Má len osem sekúnd a nedá sa presne určiť, ktorý spolužiak či spolužiačka ho natočil. Informovala TV Joj na svojom webe Noviny.sk, ktorá ho aj získala.

Na videozázname vidno, ako školák Roman stojí na okraji strechy, presne oproti oknu jeho triedy. Chlapec zdvihol ruku a usmieval sa. Svojim spolužiakom zakričal: „Mám vás rád!“ Celý čas sa z okna jeho triedy ozýval smiech dievčat. Jedna naňho zakričalo: „Ty je*alko!“ a opäť sa ozval smiech. Niečo naňho zakričal aj jeho spolužiak.

Tragédia otriasla všetkými

Ani v tejto chvíli, keď spolužiaci zistili, že Roman vyliezol na strechu, nikto nezabránil žiakom kričať na tínedžera. Boli bez kontroly, v rukách držali telefóny a natáčali si ho.

K tragédii sa vyjadrila už aj škola, ktorá zverejnila stanovisko na svojom webe. „Na úvod nám dovoľte ešte raz vyjadriť úprimnú sústrasť všetkým príbuzným, priateľom a blízkym ľuďom zosnulého Romana. Tragédia, ktorej viacerí z nás boli svedkom, otriasla aj všetkými zamestnancami školy a žiakmi a zásadne ovplyvnila vyučovací proces na našej škole,“ začali stanovisko.

Tiež napísali, čo sa presne odohralo počas prestávky. „Po 3. vyučovacej hodine náš žiak Roman, napriek zákazu službukonajúcej učiteľky, cez okno na chodbe vyskočil na strechu jedálne a po protipožiarnom rebríku prešiel na strechu budovy školy,“ uviedli.

Skočil pred príchodom hasičov

Učiteľka následne kontaktovala vedenie, ktoré zalarmovalo záchranné zložky a kontaktovalo matku školáka.





„Roman následne asi 50 minút zo strechy školy komunikoval s učiteľom, zástupcom školy, policajtom a matkou. Následne telefonoval s otcom, ktorý sa nachádzal v zahraničí. Ešte pred príchodom hasičov skočil zo strechy školy,“ opísalo tragédiu vedenie školy.





Polícia má k dispozícii kamerové záznamy z posledných chvíľ školáka Romana. Kriminalisti tiež vypočuli vedenie školy, učiteľov a aj spolužiaka.

