Malacky prijali opatrenia proti koronavírusu, zrušili už aj vianočné podujatia

14.9.2020 (Webnoviny.sk) - Krízový štáb mesta Malacky rozhodol o zrušení hromadných podujatí. "V pondelok 14. septembra rokoval krízový štáb mesta Malacky, zaoberal sa aktuálnou epidemiologickou situáciou a súvisiacimi opatreniami," informuje mesto na svojej webovej stránke a dodáva, že v zmysle opatrení Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Bratislave prijal krízový štáb niekoľko opatrení.

"Zakazujú sa návštevy v mestskom centre sociálnych služieb, rušia sa podujatia k Mesiacu úcty k starším vrátane mestského koncertu pre seniorov, rušia sa Adventné Malacky, teda adventný koncert, Mikuláš a vianočné trhy," uvádza mesto s tým, že konanie Novoročných Malaciek a ohňostroja sa zatiaľ zvažuje. Malacky tiež odporúčajú obmedziť pravidelnú klubovú činnosť záujmových organizácií.

Okres Malacky spolu s okresmi Senec a Pezinok sú zaradené v oranžovej zóne celoštátneho pandemického semaforu, Bratislava je v červenej zóne. Pre celé územie Bratislavského samosprávneho kraja platia ďalšie opatrenia, vyhlásené RÚVZ. V rámci aktuálnych opatrení sa exteriérové podujatia obmedzujú na 100 osôb, interiérové na 50 osôb, v čase od 23:00 do 06:00 sú zakázané hromadné podujatia s výnimkou svadieb do 30 osôb, plavárne a kúpaliská môžu byť naplnené len do 50 percent svojej kapacity a zariadenia spoločného stravovania môžu byť otvorené len do 23:00.

Medzi ďalšie opatrenia patrí napríklad zákaz návštev na lôžkových oddeleniach nemocníc či odporúčanie neorganizovať rodinné oslavy a posedenia.

26.7.2022 (Webnoviny.sk) - V obci Mezná v Národnom parku České Švýcarsko oheň z lesného požiaru preskočil na niekoľko domov.

Horia desiatky hektárov lesa

Z obce sa v dôsledku silnejúceho požiaru museli nad ránom hasiči evakuovať, ale po svitaní sa tam vrátili. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz.

S ohňom, ktorý zasiahol niekoľko desiatok hektárov lesa, od nedele bojujú desiatky hasičských jednotiek, policajné aj armádne vrtuľníky i lietadlo.

Pomoc zo Slovenska

„Jedinou možnosťou je hasiť zo vzduchu. Žiadame o pomoc ostatné európske štáty. V utorok na poludnie by mali priletieť dva vrtuľníky zo Slovenska,“ povedal v relácii Snídaně s Novou generálny riaditeľ Hasičského záchranného zboru Vladimír Vlček.

Požiar viedol k evakuácii desiatok turistov a obyvateľov Meznej ako aj obce Hřensko a uzatvorili preň aj okolité cesty a hranice s Nemeckom. Dym z požiaru je v dôsledku poveternostných podmienok cítiť už vo viacerých častiach Česka.

Dnes ráno bylo rozhodnuto o vyslání dalších hasičů a techniky do Hřenska z @hzskhk a @HZS_Pardubice. https://t.co/gYO1upbS6d — Hasičský záchranný sbor ČR (@hasici_cr) July 26, 2022

