Lukáš Adamec a Ivan Tásler pozývajú na bratislavský koncert TANCUJ MI

BRATISLAVA 4. apríla (WebNoviny.sk) - Už o pár dní vypukne v bratislavskom Ateliéri Babylon skutočný hudobný ošiaľ. Populárny spevák Lukáš Adamec ponúkne ochutnávku novej produkcie, vrátane novinky TANCUJ MI, ale aj svoje najväčšie hity. Na jednom pódiu po boku sympatického Košičana sa predstaví aj spevák IMT SMILE Ivan Tásler, Peter Bič Project, či Nikoleta "Drummer" Šurinová.

Populárny spevák Lukáš Adamec sa teší z úspechu novej piesne TANCUJ MI, ktorá aktuálne znie zo slovenských rádií. Skladbu naživo predstavil počas košického koncertu s rovnakým názvom. Na svoje si príde aj bratislavské publikum. Novinku, niekoľko ďalších skladieb z pripravovaného albumu, ale aj najväčšie hity zaspieva 6.4.2019 v bratislavskom Ateliéri Babylon.

Lukáš Adamec roztancoval Košice

Prvý z dvoch unikátnych koncertov s názvom TANCUJ MI Lukáš Adamec a jeho kapela odohrali 22.3.2019 v jeho rodných Košiciach. Hudobný večer sa niesol v znamení predstavovania noviniek. Okrem najväčších hitov Lukáša Adamca a ochutnávky pripravovanej, v poradí už druhej štúdiovky sympatického Košičana, prebehla i premiéra skladby Kandráčovcov s názvom Postav Dom.

Líder čoraz viac populárneho folklórneho zoskupenia Ondrej Kandráč po prvý raz verejnosti zaspieval pesničku za sprievodu Adamcovej družiny a Tomiho Okresa (Chinaski). Práve Okres, ktorý chrlí jeden hit za druhým je aj autorom mnohých Lukášových piesní, vrátane Tancuj Mi, či Horúcej Lásky, má na svedomí zhudobnenie novinky Postav Dom. Na koncerte TANCUJ MI zazneli aj ďalšie hity známe z rádiového éteru.

Kapela Peter Bič Project zaspievala Nedívaj sa tak a Skúšame sa nájsť, obe skladby sa tešili prvenstvu v hranosti v rádiách. Skutočne zaujímavým hosťom bola jednoznačne mladučká, zato veľmi talentovaná Nikoleta "Drummer" Šurinová - víťazka ČSMT, ktorá na pódiu rozbalila bubenícky set, pri ktorom publiku padla sánka.

"Z koncertu TANCUJ MI v Košiciach som absolútne nadšený. Vedel som, že na našej "domácej pôde” to bude silné, ale Košice opäť prekvapili. Ja som sa bavil, kapela tiež, no a naši hudobní hostia sa už tešia aj na druhý koncert a to v BRATISLAVE. Jediná výmena hostí bude v tom, že Ondreja Kandráča vystrieda Ivan Tásler. Veľmi sa na sobotu tešíme - celá banda," neskrýva nadšenie Lukáš Adamec, ktorý zároveň priblížil dramaturgiu bratislavského hudobného bašavelu.

Lukáš Adamec a Ivan Tásler pozývajú na koncert ukážkou, v ktorej im to spolu naozaj ladí

Ako už Lukáš Adamec načrtol, v bratislavskom Ateliéri Babylon dňa 6.4.2019 zaspieva aj líder kapely IMT Smile Ivan Tásler. Spevákov spája priateľstvo i láska k hudbe. Ako im to spolu funguje ukázali aj vo videopozvánke, ktorú nakrútili práve k blížiacemu sa koncertu. Aké skladby spevák najpopulárnejšej slovenskej kapely zaspieva ostáva ako prekvapenie pre návštevníkov koncertu. O tom, že aj bratislavský koncert bude skvelým hudobným zážitkom niet pochýb. Osvieženie programu hviezdnymi hosťami dodalo už tak živelnému speváckemu prejavu Lukáša Adamca tie správne grády. Posledné dostupné vstupenky na bratislavský koncert TANCUJ MI sú v predaji v sieti predpredaj.sk

https://predpredaj.zoznam.sk/sk/listky/koncert-lukas-adamec-tancuj-mi-hostia-2019

