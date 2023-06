Ľudia by v prípade úradníckej vlády rozhodli inak ako poslanci, ukázal prieskum

16.6.2023 (SITA.sk) - Ak by o dôvere pre úradnícku vládu Ľudovíta Ódora rozhodovali občania, pravdepodobne by ju získala. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO, ktorý zverejnila televízia Joj v diskusnej relácii Na hrane.

Podľa prieskumu by dôveru vláde určite vyslovilo 30 percent respondentov a asi vyslovilo ďalších 22,7 percenta. Naopak, určite by vláde dôveru nevyslovilo 23,2 percenta opýtaných a skôr nie ďalších 15,1 percenta.

Odpovedať na otázku o prípadnom vyslovení dôvery vláde nevedelo alebo nechcelo deväť percent respondentov.

Pokiaľ ide o politickú príslušnosť respondentov, dôveru vláde by určite alebo asi väčšinovo vyslovili voliči Progresívneho Slovenska, SaS, OĽaNO, KDH aj Sme rodina. Naopak, väčšinovo proti boli voliči strán Smer-SD, Republika a SNS. V prípade strany Hlas-SD by tí, čo by vláde vyslovili nedôveru, prevýšili tých, čo by vláde vyslovili dôveru o tri percentuálne body.

Agentúra AKO prieskum robila v období od 6. do 9. júna na reprezentatívnej vzorke 1 000 respondentov telefonickou formou.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Hlas-SD a Progresívne Slovensko vylúčili spoluprácu s extrémistickými stranami

18.6.2023 (SITA.sk) - Republika sa sama rozhodla, že nemôže byť prirodzeným partnerom pre Hlas. V diskusnej relácii V politike televízie Ta3 to uviedol predseda strany Hlas-sociálna demokracia (Hlas-SD) Peter Pellegrini.

Geopolitická orientácia Slovenska

S takýmito stranami podľa neho jeho strana nebude spolupracovať a ani so stranami, ktoré sa usilujú takéto strany legitimizovať a spolupracovať s nimi.

Pellegrini pripomenul, že jednou s podmienok Hlasu na spoluprácu je i nespochybňovanie geopolitickej orientácie Slovenska.

Extrémistické strany

V tomto kontexte poukázal na postoje hnutia Republika v súvislosti so slovenským členstvom v euroatlantických štruktúrach.

Hnutie Progresívne Slovensko (PS) podľa svojho predsedu Michala Šimečku odmieta akúkoľvek spoluprácu s extrémistickými stranami.