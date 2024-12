Lotyšsko predĺžilo zákaz vstupu ruských občanov do krajiny, netýka sa to napríklad politických disidentov

27.2.2024 (SITA.sk) - Lotyšská vláda predĺžila obmedzenia vstupu ruských občanov do pobaltskej krajiny do budúceho roka. Za dôvod označila ruskú inváziu na Ukrajinu, ktorá podľa Rigy „stále predstavuje hrozbu pre vnútornú bezpečnosť Lotyšska“.

Ruskí občania budú mať naďalej zakázaný vstup do Lotyšska na účely turistiky a oddychu, a to do 4. marca 2025, uviedla lotyšská vláda vo vyhlásení.

Niektorým Rusom však budú vstup umožňovať. Napríklad tým, ktorí majú platné povolenie na pobyt v Lotyšsku alebo inom členskom štáte Európskej únie.

Do Lotyšska dovolia vstup aj z humanitárnych dôvodov, napríklad ruským politickým disidentom.

Fico odporučil novinárom a opozičným politikom, aby prestali paberkovať, robiť propagandu a byť aktivistami (video)

Premiér Robert Fico (Smer-SD) „bol rád“, že francúzsky prezident Emmanuel Macron na konci dňa potvrdil, že na stole je aj téma vyslania vojakov členských štátov NATO alebo EÚ na územie Ukrajiny. Fico to skonštatoval počas letu do Prahy na rokovanie Vyšehradskej štvorky (V4) na margo porady, ktorú na utorok večer zvolal Macron v Paríži.

Slovenský premiér dodal, že nepotrebuje francúzskeho prezidenta ako svedka, ktorý by mu mal niečo potvrdiť alebo vyvrátiť, no potešilo ho to. Slovenské médiá a opoziční politici, podľa neho vyzneli v tejto situácii ako hlupáci.

„Včera popísali, porozprávali, liberálne médiá, opoziční poslanci a politici ,všetko možné na mňa. Že som si problém vysielania vojakov z členských štátov NATO a EÚ na Ukrajinu vymyslel, aby som vraj prekryl nejaké iné témy. Nuž tak, páni novinári a páni opoziční politici, ja mám aj inú prácu, ako zvolávať Bezpečnostnú radu SR, zvolávať vládu, ale v takomto prípade sú to tak vážne ohrozenia Slovenskej republiky, že sme na to jednoducho museli reagovať," uviedol Fico.

Novinárom a opozičným politikom tiež odporučil, aby prestali paberkovať a robiť propagandu, a tiež aby prestali byť aktivistami. Dodal, že by mali robiť profesionálnu novinársku a politickú prácu, a potom budú mať také isté kvalitné informácie ako on.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

