Lietadlá už Ukrajine poslali štyri krajiny, o slovenských stíhačkách MiG-29 rozhodne vláda a za je aj strana SaS (video)

15.3.2023 (SITA.sk) - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) je za poslanie stíhačiek Mig-29 na Ukrajinu už od samého začiatku. Uviedli to podpredseda SaS Karol Galek a predseda Výboru Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť a poslanec za SaS Juraj Krúpa na brífingu.

Krúpa súčasne pripomenul, že bývalá Koaličná rada sa dohodla, že o odoslaní MiGov na Ukrajinu rozhodne vláda, nie parlament.

„Strana SaS robí maximum pre to, aby lietadlá MiG-29 mohli byť darované Ukrajine. Taktiež sa dá konštatovať, že sme urobili aj bodku v parlamente k tomuto rozhodnutiu o darovaniu MiGov," uviedol Krúpa s tým, že na brannobezpečnostnom výbore boli informovaní aj o možných kompenzáciách za poslanie MiGov.

„Čo bolo zaujímavé je, že tí poslanci a tie politické strany, ktoré nesúhlasia s darovaním stíhačiek, tak sa im táto kompenzácia vyslovene pozdávala a povedali, že s tým súhlasia, a že je to naozaj výhodné,“ doplnil Krúpa.

Rovnako uviedol, že na rokovaní boli oboznámení aj s tým, že Slovensko nie je prvou krajinou, ktorá by poslala Ukrajine lietadlá, pretože to urobili už štyri krajiny.

Podpredseda strany SaS Karol Galek vyhlásil, že agresorom je Rusko, a preto je potrebné sa mu postaviť so všetkými prostriedkami, ktoré sú k dispozícii.

„V strane SaS sme presvedčení, že stíhačky MiG-29 omnoho lepšie poslúžia Ukrajincom pri obrane ich vlasti, ako keď sú zaparkované v našich hangároch a sú uzemnené a nevyužívané,“ uviedol Galek s tým, že na MiG-29 už nemá na Slovensku kto lietať a na ceste sú už nové stíhačky F-16.

„Slovensko bude mať za poskytnutie stíhačiek MiG-29 výhodnú kompenzáciu, ktorá je nezanedbateľná a mali by sme túto príležitosť využiť," doplnil Galek a vyhlásil, že pre stranu je absurdné, akým spôsobom sa k tejto situácii stavia Igor Matovič (OĽaNO) a opozícia, a nesúhlas s poskytnutím MiGov Ukrajine vníma ako politikárčenie.

20.6.2023 (SITA.sk) - V Atlantickom oceáne sa stratila ponorka, ktorá bráva turistov k vraku Titanicu. Bostonská pobrežná stráž pre britského vysielateľa BBC uviedla, že pri pobreží kanadského Newfoundlandu sa v tejto súvislosti koná pátracia a záchranná operácia. Nie je jasné, koľko ľudí bolo v čase zmiznutia na palube.

Menšie ponorky príležitostne brávajú platiacich turistov a odborníkov k vraku svetoznámej lode, ktorá sa nachádza zhruba 3 800 metrov pod hladinou mora približne 600 kilometrov od pobrežia Newfoundlandu.

„Skúmame a mobilizujeme všetky možnosti, ako bezpečne priviesť posádku späť. Celé naše zameranie je na členov posádky v ponorke a ich rodiny. Pracujeme na bezpečnom návrate členov posádky,“ uviedla firma vo vyhlásení.

Among the missing Titanic exploration submarine crew is billionaire Hamish Harding

Who flew to space on a Blue Origin rocket this time last year pic.twitter.com/ZtadprJYtz