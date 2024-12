Lekári oznámili prelomové zistenie. Lacný liek pomáha pacientom s koronavírusom

Lacný a široko dostupný liek s názvom dexametazón môže pomôcť pri záchrane životov pacientov vážne chorých na koronavírus.

Britskí experti označili takúto steroidnú liečbu za významný prelom v boji proti smrtiacemu vírusu.

U pacientov na pľúcnych ventiláciách totiž znižuje riziko úmrtia o tretinu a u tých na kyslíku znižuje toto riziko o pätinu, uvádza BBC.

Nádej pre chudobné krajiny

Liek je súčasťou najväčšieho testovania na svete, ktoré overuje, aké už existujúce liečby by boli účinné aj proti koronavírusu. Výskumníci odhadujú, že ak by bol liek dostupný v Británii už od začiatku pandémie, mohol zachrániť do 5 000 životov. Keďže je navyše lacný, mohli by z neho profitovať aj chudobné krajiny bojujúce s vysokými počtami nakazených.





V rámci testovania, ktoré vedie tím z Oxfordskej univerzity, dali dexametazón približne 2 000 hospitalizovaným pacientom a porovnávali ich s takmer 4 000 ďalšími, ktorí liek nedostali. U pacientov na ventiláciách liek znížil riziko úmrtia zo 40 percent na 28 percent, u pacientov na kyslíku z 25 percent na 20 percent.

Prvý liek, ktorý preukázateľne účinkuje

„Toto je doteraz jediný liek, ktorý dokázateľne znižuje úmrtnosť a znižuje ju výrazne. Je to veľký prelom,“ uviedol v tejto súvislosti popredný britský epidemiológ Peter Horby.





Dexametazón však zjavne nepomáha osobám s miernejšími prejavmi koronavírusu, to znamená tým, ktorí nepotrebujú pomoc pri dýchaní.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Nedeľu 22. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Nedeľu 22. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Pred vami sa črtá spoločenské podujatie. Nemali by ste ho absolvovať sami, mohlo by sa to dotknúť vášho partnera. Rozhovorom s právnikom sa vyhnite

Býk 21.4. - 21.5.

Váš pokus dosiahnuť lepšiu pozíciu stroskotá. Obetavo priložíte ruky k dielu a získate sympatie, ktoré by ste mohli v budúcnosti využiť.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Očakávate priveľa za to, málo, čo dávate okoliu. Preto sa nečudujte, že týždeň je plný prekvapení, ktoré vám nedovolia ani sa nadýchnuť.

Rak 22.6. - 22.7.

Záležitosti tvojho srdca, ktoré sa zdali doteraz pomýlené sa začínajú prejavovať opäť ako reálne. Treba sa len viac angažovať a vyliezť zo svojej ulity.













Všetky Horoskopy Nedeľu 22. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?



Ako schudnúť podľa znamenia zverokruhu



Čo je najkrajšia vlastnosť vášho znamenia?



Najčastejšie používané klamstvá podľa znamenia zverokruhu