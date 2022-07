Lekár Sabaka nedostane odškodné 20-tisíc eur a nedočká sa ani ospravedlnenia, ale Mazurek musí zmazať video z Facebooku

20.4.2022 (Webnoviny.sk) - Krajský súd v Prešove zrušil rozhodnutie prvostupňového súdu, ktorý poslancovi Národnej rady SR (NR SR) Milanovi Mazurekovi nariadil lekárovi Petrovi Sabakovi zaplatiť odškodné vo výške 20-tisíc eur. Informuje o tom spravodajský portál Aktuality.sk.

Ešte vlani v decembri pritom súd v Kežmarku poslancovi nariadil, aby sa lekárovi ospravedlnil a zaplatil odškodné. „Krajský súd v Prešove však teraz rozhodnutie prvostupňového súdu zrušil. Mazurek nemusí nič platiť, ani sa ospravedlňovať, no spomínané video musí z Facebooku odstrániť. Dosiaľ tak neurobil," píše spomínaný portál.

Už v decembri padlo v kauze jedno z prvých rozhodnutí. Sudca Okresného súdu v Kežmarku Juraj Šteffel vydal neodkladné opatrenie, ktorým Mazurekovi nariadil uhradiť Sabakovi nemajetkovú ujmu v plnej výške. Poslanec sa však podľa portálu odvolal a na Šteffela dokonca podal trestné oznámenie pre ohýbanie práva.

„Odvolací súd dal teraz Mazurekovi za pravdu, o čom proaktívne informoval aj sám na Facebooku. Mazurek síce neklamal, no celú záležitosť dosť zjednodušil. V prípade ešte totiž nepadlo žiadne definitívne rozhodnutie. Krajský súd rozhodoval iba o neodkladnom opatrení," píše portál s tým, že súdny spor pokračuje ďalej.

Lekár Sabaka, ktorý pracuje na infektologickej klinike na bratislavských Kramároch zažaloval Mazureka a Milana Uhríka (obaja Republika) ešte v októbri. Vo videu ho totiž nazvali covidovým prorokom a spájali ho so smrťou chlapca z rómskej osady.





Už dávnejšie som sa rozhodol žalovať pána poslanca Milana Mazureka. Dôvodom bolo, že vo videu v ktorom veľmi plamenne opisuje nešťastné udalosti okolo smrti dieťaťa v Jarovniciach podnecoval nenávisť voči odborníkom a lekárom, ktorých vo videu (hoci nepriamo) spájal s nešťastným úmrtím. Na videu vravel, že sa nebude čudovať, ak si to rodičia týchto detí pôjdu potom vybaviť aj s ľuďmi ako je "fašistická kreatúra, minister zdravotníctva Lengvarský, hlavný hygienik Mikas, ale aj Sabaka, Jarčuška, Krčméry či ďalší z týchto covidových prorokov, ktorí spôsobili, že celej spoločnosti boli odobraté ľudské práva." Nešlo o to že ma pán Mazurek nazval „kovidovým prorokom“, tak ako sa o tom snaží on a dezinfo scéna presviedčať verejnosť. S tým som úplne OK.





Rozhodol som sa pánma Mazureka žalovať, pretože sa domnievam, že je nutné politikom v ich politickom boji stanoviť isté mantinely (a spájať lekára a docenta lekárskej fakulty so smrťou dieťaťa, ktoré nikdy nebolo jeho pacientom je očividne mimo akýchkoľvek mantinelov férovej a vkusnej politickej kampane). Ďalším dôvodom je to, že sa domnievam, že úmyselné šírenie nenávisti na sociálnych sieťach by nemalo byť akceptované. A v neposlednom rade aj pre to, že ma nesmierne hnevajú deziformácie o pandémii, ktoré šíril a šíri aj pán Mazurek. Pretože som videl bojovať o život, trpieť a zomierať množstvo ľudí, ktorí sa pod vplyvom dezinformácií rozhodli neočkovať. A nebyť dezinformátorov, mohli byť od toho ušetrení.

Okresný súd v Kežmarku vydal na podklade našej žaloby neodkladné opatrenie, ktorým pánovi Mazurekovi uložil povinnosť zaplatiť nemajetkovú ujmu 20 000 euro (ak by vyhral spor tak by som mu peniaze samozrejme vrátil), ospravedlniť sa a zmazať inkriminované video. Ako už možno viete, krajský súd vydal rozhodnutie, v ktorom zrušil povinnosť pána Mazureka v neodkladnom opatrení vyplatiť peniaze a ospravedlniť sa, musí ale zmazať predmetné video.





Znamená to že sme spor prehrali? Rozhodne nie. Išlo len o neodkladné opatrenie. Spor beží ďalej a predpokladám že ho vyhráme. Keďže pán Mazurek podľa môjho názoru a názoru mojich právnych zástupcov ešte aj po obdržaní prvého neodkladného patrenia opakovane porušil moje právo na ochranu osobnosti, uvažujeme o rozšírení žalôb aj o tieto neskoršie skutky. Bojujeme teda ďalej.

Šírenie neprávd, dezinformácií a nenávisti sa v poslednej dobe stalo lacným a účinným spôsobom, ako si niektorí politici naháňajú percentá. My sme sa rozhodli (moji právnici a ja), že sa pokúsime, aby to pre nich zasa až také lacné nebolo.

Dezinformátori šíriaci nepravdy o pandémií sa pomerne presne prekrývajú s dezinormátormi šíriacimi nepravdy o vojne na Ukrajine. Modus operandi je ten istý. Bez škrupúľ získavať popularitu a preferencie za cenu utrpenia a krvi. Hnevať sa nestačí, treba niečo robiť. Treba sa brániť legálnou cestou. A v tomto prípade nebránime len svoje občianske právo na ochranu osobnosti, ale aj základy demokratickej občianska spoločnosti. V demokratickej občianskej spoločnosti sa totiž ľudia čo majú čo povedať nesmú báť slobodne vystupovať, nesmú byť zastrašovaní. Zastrašovanie ideologických oponentov bolo jedným zo symptómov potláčania demokracie a nástupu fašizmu. Samozrejme, sloboda prejavu je v demokratickej spoločnosti nesmierne dôležitá. Jej rozsah ale končí tam, kde začína zasahovať do práv iných ľudí.





Facebook Peter Sabaka





