LANXESS: Iontomeničivé živice pre úpravu vody pre elektrárne

21.10.2019 (Webnoviny.sk) - Spoločnosť LANXESS, ktorá sa špecializuje na chemické látky, bude mať dve prezentácie na tohtoročnej obchodnej konferencii „Chémia v elektrárňach“, ktorú organizuje spoločnosť VGB PowerTech e.V. v dňoch 23. a 24. októbra v meste Würzburg.

Na sprievodnej obchodnej výstave predstaví divízia Liquid Purification Technologies (LPT) svoje iónové meniče Lewatit a prvky membrány Lewabrane pre chemické procesy elektrární, a to so zameraním na výrobky pre čistenie kondenzátov.

Okrem toho budú predstavené aj prvky softvéru LewaPlus, ktorý slúži na projektovanie systémov v elektrárňach.

Analýza údajov reverznej osmózy pre štatistické predpovede

Októbra Uli Dölchow, aplikačný inžinier z oddelenia technického marketingu Lewabrane, uvedie prezentáciu s názvom "Správa a analýza údajov o procese reverznej osmózy pre optimálne riadenie procesov." Systém pre reverznú osmózu (RO) by mal dodávať určité množstvo vody v požadovanej kvalite. Prívodný tlak by mal byť v stanovenom rozmedzí, pretože má rozhodujúci vplyv na prevádzkové náklady. V dôsledku znečistenia sa však prívodný tlak môže výrazne zmeniť. Materiály, ktoré znečistenie spôsobujú, je možné ľahko odstrániť, ak je ich prítomnosť včas identifikovaná. Pravidelné sledovanie a analyzovanie údajov o funkčnej kvalite a parametrov procesu by malo byť dôležitou súčasťou RO. Kvalita fungovania membrán pre RO je ovplyvňovaná rôznymi parametrami, napríklad zložením privádzanej vody alebo jej teplotou. V praxi často nie je spočiatku zjavné, či bola zmena v kvalite fungovania systému spôsobená znečistením, alebo sa jednoducho jedná o prejav kolísania parametrov. V najhoršom prípade majú rôzne účinky taký rušivý vplyv, že dôjde k znečisteniu bez toho, aby bola spozorovaná zmena tlaku, čoho dôsledkom je zmeškanie správneho okamihu pre vyčistenie.

Prezentované budú dve možnosti, ktoré umožňujú vyhodnocovať fungovanie systému RO. Prvá je založená na komparatívnom výpočte a použití projekčného softvéru. Táto metóda je užitočná pokiaľ je dostupné obmedzené množstvo údajov. Druhá možnosť spočíva vo vyhodnotení normalizácie, t.j. v porovnaní aktuálnych údajov o procese s určitým referenčným bodom. Výhody normalizácie v porovnaní s komparatívnym výpočtom a dôvody, pre ktoré by mala byť normalizácia preferovaná, budú vysvetlené v plnom rozsahu. Normalizácia sa často vykonáva pomocou Excelu. Avšak vyhodnotenie v rámci Excelu je v prípade veľkého množstva dát veľmi náročné a neponúka dostatočnú ochranu pred manipuláciou. Predmetom prezentácie bude aj nový softvér pre spracovanie údajov, ktorý je z tohto hľadiska lepší.

Iónové meniče určené k použitiu v okruhoch s kondenzátom

Popoludní sa predstaví Hans-Jürgen Wedemeyer, technický marketingový manažér pre divíziu Water Solutions, s prezentáciou "Odstraňovanie celkového organického uhlíku pomocou iontomeničovej živice," v ktorej popíše spôsoby využitia rôznych iónových meničov na odstránenie celkového organického uhlíka, ktorý sa uvoľňuje pri výrobe prídavnej vody. Celkový organický uhlík je nežiadúci, pretože môže viesť k vytvoreniu oxidu uhličitého alebo organických kyselín v elektrárni a tým spôsobiť zhoršenie prevádzkových podmienok v okruhu s kondenzátom. Wedemeyer vysvetlí klasifikáciu rôznych typov celkového organického uhlíku v surovej vode. Taktiež bude hovoriť o vplyve polystyrén-sulfónovej kyseliny na demineralizačný systém pri výrobe prídavnej vody. Ako riešenie predloží možnosti čistenia pre iónové meniče, ktoré budú znečistené celkovým organickým uhlíkom.

Iónová výmena a reverzná osmóza idú ruka v ruke

Iontomeničové živice od spoločnosti LANXESS pomáhajú zaistiť efektívnu, bezpečnú a spoľahlivú prevádzku elektrární. Používajú sa na demineralizáciu chladiacej a prídavnej vody a na čisteniu kondenzátu v parovodných okruhoch, ktoré sú srdcom všetkých tepelných elektrární. Vysoká miera obnoviteľnosti v prípade živice v kombinácii s ich chemickou a mechanickou stálosťou podporujú dlhu životnosť, ktorá následne zaručuje úspornú prevádzku elektrárne. Iónová výmena sa častou používa v kombinácii s membránovou technológiou na úpravu prídavnej vody v elektrárňach. Výrobná séria membránových prvkov Lewabrane, ktorú spoločnosť LANXESS na tento účel ponúka, sa pýši dlhou životnosťou, účinným neprepúšťaním solí a nízkymi energetickými nárokmi.

Profil spoločnosti LANXESS

Spoločnosť LANXESS je vedúcim chemickým koncernom, ktorý v roku 2018 dosiahol obrat 7,2 miliardy EUR a v súčasnosti zamestnáva približne 15 500 zamestnancov v 33 krajinách. Spoločnosť je zastúpená v 60 výrobných závodoch po celom svete. Kľúčovým odvetvím podnikania spoločnosti LANXESS je vývoj, výroba a predaj chemických medziproduktov, aditív, špeciálnych chemikálií a plastov. LANXESS je členom popredných indexov trvalej udržateľnosti Dow Jones Sustainability Index (DJSI World a DJSI Europe) a FTSE4Good.

Všetky tlačové informácie firmy LANXESS, ako aj fotodokumentácia, video a& audio materiál sa nachádza na http://press.lanxess.com/. Ďalšie informácie o produktoch spoločnosti LANXESS sa nachádzajú v internetovom magazíne http://webmagazine.lanxess.com.



Sledovať aktivity spoločnosti LANXESS možno na sociálnych sieťach Twitter, Facebook, Linkedin a YouTube:



http://www.twitter.com/LANXESS

http://www.facebook.com/LANXESS

http://www.linkedin.com/company/lanxess

http://www.youtube.com/lanxess

Inzercia

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !