Krátke filmy študentov majú priblížiť ľudské práva, na nakrúcanie môžu použiť aj mobil

BRATISLAVA 20. apríla (WebNoviny.sk) - Každoročný filmový festival o ľudských právach This human world opäť organizuje Súťaž študentských krátkych filmov o ľudských právach 2019. Do súťaže je možné sa prihlásiť do 21. júna.

Cieľom súťaže je priblížiť mladým ľuďom ľudské práva a 30 článkov medzinárodnej deklarácie ľudských práv, dať im priestor kriticky uvažovať o ľudskoprávnych témach a ponúknuť platformu, kde žiaci môžu predstaviť svoje práce. Uvádza sa to na webovej stránke Štátneho pedagogického ústavu.

Povolené sú všetky žánre

Témou tohtoročnej súťaže je Postavme sa za našu planétu. Zapojiť sa do nej môžu 10 až 20-roční žiaci a žiačky, študenti aj študentky, a to individuálne alebo ako trieda, s krátkym filmom na tému jedného z článkov Všeobecnej deklarácie ľudských práv.

Dĺžka filmového príspevku môže byť maximálne tri minúty. Súťažiaci môžu pri výrobe a editovaní filmu použiť akékoľvek nástroje, ktoré majú k dispozícii sami, alebo ktoré im poskytne škola, od profesionálnych kamier až po kamery na mobile. Povolené sú všetky žánre.

Premietnutie víťazného príspevku

Víťazný príspevok bude premietnutý v rámci otvorenia medzinárodného filmového festivalu THIS HUMAN WORLD, ktorý sa bude konať od 29. novembra do 10. decembra vo Viedni. Víťaz taktiež dostane hlavnú cenu poroty a finančný príspevok.

Súťaž sa koná pod záštitou Informačnej služby OSN (UNIS) Viedeň a Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) v Rakúsku v spolupráci so školami v Maďarsku, Rakúsku, Slovensku a Slovinsku. Bližšie informácie o súťaži sú na .

