Kotlebovcov čaká prepad podpory. Môžu skopírovať Slotu a Belousovovú

Strana Mariana Kotlebu ĽSNS a skupina odídencov, ktorá pravdepodobne zakotví v konkurenčnom politickom subjekte, môže dopadnúť ako kedysi Ján Slota s Anna Belousovová. To znamená, že nikto z nich sa nemusí dostať do parlamentu v ďalších voľbách.

Politická skúsenosť ukazuje, že pobyt v opozícii stranám neprospieva a neraz sa prejavia vnútorné rozbroje. Príkladom z minulosti sú spomínaní národniari. V roku 1999 sa do čela SNS dostala vtedy ešte Anna Malíková, neskôr Belousovová. Nová šéfka Slotu a jeho ľudí zo strany vyhodila.

Slota následne založil Pravú SNS. Vo voľbách v roku 2002 sa do parlamentu nedostala ani jedna strana. O rok neskôr sa SNS a Pravá SNS spojili. Predsedom sa stal znovu Slota a podpredsedníčkou Belousovová, ktorú v čase sporov označil za „neovládateľné monštrum“.

Problémy môže mať minimálne jedna strana

Politický analytik Ján Baránek pripustil, že sa môže opakovať scenár z minulosti. „Ľudia okolo europoslanca Milana Uhríka z ĽSNS neodídu sami. Odídu aj so štruktúrami. Toto reálne hrozí. Uvidíme, či budú schopní osloviť ďalších voličov, ktorí nechceli voliť Kotlebu,“ povedal portálu Webnoviny.sk.

Minimálne sa podľa Baránka nedá vylúčiť, že buď ĽSNS alebo prípadná strana odídencov z ĽSNS, sa do parlamentu nedostane.





Politológ Juraj Marušiak povedal, že teraz ide o prvý pokus obísť Mariana Kotlebu a pôjde o test, do akej miery ľudia ako Uhrík a Milan Mazurek sú schopní sa v politike etablovať bez Kotlebu.





„Nie je vylúčené, že napokon sa obe strany vyšachujú do takej miery, že sa do parlamentu nedostane ani jedna z nich. Obávam sa však, že pri súčasnej vláde sa môže potenciál extrémistických strán a antisystémových síl výrazne zvýšiť,“ zhodnotil Marušiak.

Vzdanie sa kresiel je bez odpovede

Navonok má rozklad v ĽSNS rýchly spád, vo vnútri strany vraj tento proces trval dlhšie. Pred vyše týždňom Uhrík a spol. kritizovali zmenu stanov, ktorá podľa nich spočíva v posilnení právomocí šéfa strany Kotlebu a v oslabení predsedníctva.





Tento týždeň oznámili odchod zo strany europoslanec Uhrík a poslanci Milan Mazurek, Ondrej Ďurica, Miroslav Suja, Eduard Kočiš a Miroslav Urban.





Politológ nepredpokladá, že by sa odídenci z ĽSNS vzdali poslaneckého mandátu. V televízii TA3 ich k tomu vyzval Kotleba. Vyhlásil, že všetci kandidáti na poslancov za ĽSNS podpísali čestné vyhlásenie, že ak z akéhokoľvek dôvodu nevstúpia alebo vystúpia z poslaneckého klubu, tak sa vzdajú mandátu.

Poslanec Ondrej Ďurica Webnovinám povedal, že sa nebude vyjadrovať k tomu, čo hovoril Kotleba. „Nechceme to rozoberať, ani ďalej nejaké veci do detailu pitvať, lebo to nepovažujeme za správne a ani za korektné,“ podotkol.





Poslanecký klub ĽSNS mal na začiatku volebného obdobia 17 členov. Traja poslanci Tomáš Taraba, Štefan a Filip Kuffovci odišli z klubu ešte vlani. Tí však neboli členmi strany. Aktuálne má klub ĽSNS 9 poslancov.

Priestor pre stranu bez Kotlebu

Politológ Marušiak hovorí, že na Slovensku je priestor pre ďalšiu stranu s radikálnymi a extrémistickými postojmi. Poukázal okrem iného na prezidentské voľby, v ktorých Štefan Harabin skončil tretí a Kotleba štvrtý.





„Priestor tu teda je. Možno budú chcieť odídenci z ĽSNS osloviť časť voličov, pre ktorých sa Kotleba zdá príliš radikálny. Možno aj sklamaných voličov Sme rodina,“ uviedol Marušiak.

Lifting politickej tváre

Europoslanec Uhrík naznačil, ako by chcela jeho skupina pôsobiť v politike.





„Budeme bojovať razantne, ale zároveň bez zbytočných a nič neriešiacich provokácií, ktoré by nás odsúdili na večnú opozíciu a večnú izoláciu. Sami uznáte, že politika, ktorá nikdy neprinesie nejaké reálne výsledky, jednoducho nemá zmysel,“ vyhlásil Uhrík na sociálnej sieti.





Analytik Baránek si nemyslí, že by sa uhríkovci mali záujem ísť bližšie k politickému stredu. „Uhrík nie je typ politika, ktorý by sa chcel posúvať do stredu. Ak odíde aj Mazurek, tak to už vôbec nie. Tam nevidím posun,“ poznamenal Baránek.





Podľa Marušiaka však krajne pravicové strany prechádzajú zmenou imidžu. Spomenul, že v Maďarsku je príkladom Jobbik, alebo vo Francúzsku Národný front, ktorý v minulosti viedol Jean- Marie Le Pen.





„Uhrík svojou rétorikou dokáže pôsobiť ako umiernenejšia verzia ĽSNS,“ mienil Marušiak. Podľa neho je otázkou, či to dokáže Mazurek alebo Ďurica, ktorý má minulosť v hudobnej skupine Biely odpor.

Odštiepencom sa často nedarilo

V poslednom prieskume verejnej mienky agentúry Focus pre TV Markíza dosiahla ĽSNS podporu 9,7 percenta opýtaných. V prieskume agentúry Polis pre TV Joj bola podpora o niečo nižšia 8,6 percenta.





Kotlebovci môžu očakávať, že ich podpora pôjde dole po štarte strany okolo Uhríka. Pre Baránka je podpora prípadnej novej strany „veľkou neznámou“.





Zo slovenskej politickej histórie je zrejmé, že skôr sa darilo pôvodným materským stranám, a nie odštiepencom. Príklady sú v HZDS, kedy so svojimi stranami neuspeli Vojtech Tkáč s Ľudovou úniou a ani Ivan Gašparovič s HZD.





Prepadli aj odídenci z SDKÚ v strane Slobodné fórum Zuzany Martinákovej či strana SKOK Juraja Miškova, ktorá sa vznikla po odchode skupiny poslancov z SaS.

