Kotleba si v relácii RTVS odmietol nasadiť rúško, Šeliga zvažuje podanie trestného oznámenia

27.9.2020 - Predseda opozičnej strany Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) Marian Kotleba si v diskusnej relácii O 5 minút 12 Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) ani po výzve moderátora nenasadil rúško.

Rúška totiž podľa jeho slov oslabujú imunitu.

Poslanci majú ísť príkladom

Podpredseda Národnej rady SR Juraj Šeliga (Za ľudí), ktorý bol do relácie pozvaný tiež považuje správanie Kotlebu za arogantné a sebecké. „Poslanci majú ísť príkladom. Všetci nosíme rúška v diskusných reláciách, nielen preto, aby sme chránili ľudí okolo nás, ale aj preto, aby sme išli príkladom,“ ozrejmil.





Ako napísal Šeliga vo svojom profile na sociálnej sieti, zvažuje aj podanie trestného oznámenia pre podozrenie zo spáchania trestného činu šírenia poplašnej správy.





„Nerozumiem RTVS, že nepožiadala Mariana Kotlebu, aby opustil nahrávacie štúdio, keďže vedome porušuje nariadenie hlavného hygienika a Úradu verejného zdravia SR a svojím konaním ohrozuje zdravie celého štábu. Azda netreba pripomínať, že práve poslanec za ĽSNS bol pozitívne testovaný na COVID-19,“ uviedol Šeliga.





Ospravedlnenie RTVS

Verejnoprávna rádiotelevízia sa po relácii ospravedlnila divákom, ktorých pohoršilo to, že Kotleba nemal rúško a zároveň sa od jeho konania dištancovala. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa RTVS Andrea Pivarčiová.





„Pred reláciou zamestnanci RTVS viackrát upozorňovali pána poslanca, aby dodržal interný predpis RTVS vo veci nosenia rúšok. Moderátor Marek Makara tiež viackrát počas relácie upozornil pána poslanca, aby si rúško nasadil. Poslanec to, žiaľ, odmietol,“ priblížila Pivarčiová.





Išlo podľa nej o porušenie interného predpisu RTVS a nie o porušenie nariadení Úradu verejného zdravotníctva SR, pretože platí výnimka nosenia rúška účinkujúcich pri nakrúcaní audiovizuálneho diela alebo výrobe programu.





„RTVS urobila maximum v danej situácii, dodržali sme odstup Mariana Kotlebu od ostatných hostí, ako aj štábu relácie. RTVS zároveň rozhodla, že odteraz bude v pozvánke na účasť v relácii O 5 minút 12 explicitne uvedené, že odmietnutie rešpektovania interných predpisov RTVS v súvislosti s ochorením COVID-19 bude mať za následok neumožnenie vystúpenia v relácii,“ dodala Pivarčiová.

