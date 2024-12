Koronavírus v Česku nepoľavuje, infikovaní pribúdajú po stovkách a desiatky pacientov sú vo vážnom stave

V pondelok testy v Česku odhalili 1 476 nových prípadov nákazy koronavírusom, čo je podstatne viac ako 985 z nedele. Informuje o tom spravodajský portál tn.cz. Pribudlo aj desať úmrtí. Ochoreniu COVID-19 tak v Česku podľahlo už 522 ľudí.

Výrazný nárast prípadov

V Českej republike v ostatnom období evidujú výrazný nárast prípadov koronavírusu. V sobotu potvrdili 2046 prípadov, čo je rekordné víkendové číslo, a počas šiestich dní bol počet prípadov ochorenia COVID-19 zakaždým vyšší ako tisíc, vo štvrtok to bolo dokonca rekordných 3130 prípadov.

Vysoký počet odhalených nákaz podľa tn.cz súvisí aj so zvýšeným počtom testov. Za štvrtok, napríklad, laboratóriá urobili vyše 22-tisíc testov.





V nemocniciach leží 494 pacientov a 101 z nich je vo vážnom stave. Celkovo v súčasnosti evidujú 24 817 aktívnych prípadov. Dosiaľ v Česku potvrdili 50 764 prípadov nákazy novým koronavírusom a vyše 25-tisíc ľudí sa už vyliečilo.





Príhovor premiéra Babiša

V súvislosti so zhoršujúcou sa epidemiologickou situáciou v krajine sa v pondelok večer obyvateľom prihovoril premiér Andrej Babiš a vyzval ich, aby nosili rúška. „V posledných dňoch nám boli predložené scenáre vývoja, ktoré ma značne znepokojili,“ skonštatoval Babiš.





„Aj ja som sa nechal uniesť nastupujúcim letom a atmosférou v spoločnosti. To bola chyba, ktorú nechcem opakovať,“ priznal predseda vlády s tým, že je znepokojený rozdelením ľudí na tých, ktorí nosia rúška a podporujú opatrenia a tých, ktorí vírus považujú za chrípku a nenosením rúšok vyjadrujú protest proti vláde a opatreniam.





„Chcel by som ľuďom odkázať, že rúška nenosia kvôli Babišovi, Vojtěchovi, Prymulovi, ale kvôli svojim rodičom a prarodičom, kvôli svojim blízkym, kamarátom a známym. Rúška neohrozujú slobodu a demokraciu, ale nenosenie rúšok ohrozuje životy,“ dodal.





Babiš tiež uviedol, že nehodlá zastaviť ekonomiku tak, ako na jar. „Snažíme sa nájsť rovnováhu medzi ochranou zdravia našich ľudí a našou ekonomikou,“ doplnil.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Nedeľu 22. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Nedeľu 22. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Pred vami sa črtá spoločenské podujatie. Nemali by ste ho absolvovať sami, mohlo by sa to dotknúť vášho partnera. Rozhovorom s právnikom sa vyhnite

Býk 21.4. - 21.5.

Váš pokus dosiahnuť lepšiu pozíciu stroskotá. Obetavo priložíte ruky k dielu a získate sympatie, ktoré by ste mohli v budúcnosti využiť.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Očakávate priveľa za to, málo, čo dávate okoliu. Preto sa nečudujte, že týždeň je plný prekvapení, ktoré vám nedovolia ani sa nadýchnuť.

Rak 22.6. - 22.7.

Záležitosti tvojho srdca, ktoré sa zdali doteraz pomýlené sa začínajú prejavovať opäť ako reálne. Treba sa len viac angažovať a vyliezť zo svojej ulity.













Všetky Horoskopy Nedeľu 22. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?



Ako schudnúť podľa znamenia zverokruhu



Čo je najkrajšia vlastnosť vášho znamenia?



Najčastejšie používané klamstvá podľa znamenia zverokruhu