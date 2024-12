Koronavírus: Slovensko hlási po testoch viac ako tisíc nakazených, pribudlo niekoľko úmrtí

PCR testy potvrdili v pondelok na Slovensku 934 pozitívnych na koronavírus. Laboratóriá ich v daný deň vykonali 2 426.

Zároveň sa potvrdilo 371 pozitívnych prostredníctvom antigénového testovania z celkového počtu 3 298 testov. Národné centrum zdravotníckych informácií o tom informovalo na webe covid-19.nczisk.sk a korona.gov.sk.

Za uplynulý deň pribudlo päť úmrtí na COVID-19. Od začiatku pandémie si nový koronavírus vyžiadal už 20 232 obetí. V nemocniciach je hospitalizovaných 667 pacientov, z toho 39 pacientov je na jednotke intenzívnej starostlivosti a 11 potrebuje pľúcnu ventiláciu.

Počty úmrtí na Slovensku klesajú už tretí mesiac a COVID-19 má medzi príčinami smrti prekvapivé umiestnenie

Počet zomretých za mesiac jún 2022 bol najnižší za posledné dva roky a celková nadúmrtnosť sa znížila na 1 %. V tlačovej správe to uvádza Štatistický úrad SR (ŠÚ SR).

Miera nadúmrtnosti postupne klesá od marca 2022, v dvoch krajoch Slovenska však stále dosahovala hodnoty vyššie ako 10 %. Infekcii COVID-19 v júni 2022 podľahlo 31 osôb, v rebríčku najčastejších príčin úmrtí klesla na desiate miesto.

Skoro ako pred pandémiou

Počet úmrtí na Slovensku postupne klesá už tretí mesiac. Celkovo v júni 2022 zomrelo 4,1 tisíca osôb, čo predstavovalo len o 1,1 % ľudí viac než je hodnota päťročného priemeru rokov 2015 – 2019 pred nástupom pandémie.

„Situácia v počte zomretých sa už druhý mesiac priblížila k stavu z predchádzajúcich rokov. Pozitívnejší trend vývoja dokresľuje fakt, že na Slovensku v júni zomrelo najmenej ľudí za posledných 24 mesiacov,“ uviedla Zuzana Podmanická, riaditeľka odboru štatistiky obyvateľstva ŠÚ SR, podľa ktorej sa výrazne znížil aj počet obetí na ochorenie COVID-19, ktorý v júni zapríčinil smrť už len 31 osobám.

Dva kraje sú na tom najhoršie

Výrazne menej ľudí zomieralo v skupine ľudí v produktívnom veku v Banskobystrickom kraji. Vyšší počet zomretých ako päťročný priemer pred nástupom pandémie sa počas šiesteho mesiaca tohto roka prejavil v štyroch z ôsmich slovenských krajov, pričom v jednotlivých regiónoch predstavovala nadúmrtnosť od 1 % do 12 %.

Najhoršia situácia bola v Trnavskom a Košickom kraji, kde bol počet úmrtí vyšší než priemer predošlých piatich rokov o viac ako 10 %.





Oproti májovým hodnotám sa situácia v miere nadúmrtnosti podľa ŠÚ zhoršila len v Košickom kraji. Naopak, v porovnaní s májom bolo najvýraznejšie zlepšenie situácie v Banskobystrickom kraji.

Na následky infekcie COVID-19 zomrelo v júni 31 osôb, čo je dvadsaťkrát menej ako v marci 2022, keď zomrel na túto príčinu najvyšší počet osôb v tomto roku.

Koronavírus má 10. miesto

Najčastejšími príčinami úmrtí v šiestom mesiaci tohto roka boli podľa ŠÚ choroby obehového systému, ktoré tvorili 45 % úmrtí (1,8 tisíca osôb) a nádory 27 % (1,1 tisíca osôb). Obe skupiny úmrtí patria dlhodobo medzi najčastejšie príčiny zomierania. Na choroby obehového systému zomrelo v júni oproti priemeru predošlých piatich rokov o 3 % menej osôb.

V prípade nádorov prvýkrát od októbra 2021 zomrelo viac ľudí ako predstavuje päťročný priemer pred pandémiou, a to o 4 %. Prvú päťku najčastejších príčin podľa ŠÚ SR dopĺňali v júni úmrtia na choroby dýchacej sústavy (7 %), tráviacej sústavy (6 %) a vonkajšie príčiny úmrtí (5 %). COVIDu-19 patrila s necelým 1 % podielom na všetkých úmrtiach 10. priečka spomedzi 22 skupín ochorení.

Horoskopy na dnes Nedeľu 22. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Nedeľu 22. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Pred vami sa črtá spoločenské podujatie. Nemali by ste ho absolvovať sami, mohlo by sa to dotknúť vášho partnera. Rozhovorom s právnikom sa vyhnite

Býk 21.4. - 21.5.

Váš pokus dosiahnuť lepšiu pozíciu stroskotá. Obetavo priložíte ruky k dielu a získate sympatie, ktoré by ste mohli v budúcnosti využiť.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Očakávate priveľa za to, málo, čo dávate okoliu. Preto sa nečudujte, že týždeň je plný prekvapení, ktoré vám nedovolia ani sa nadýchnuť.

Rak 22.6. - 22.7.

Záležitosti tvojho srdca, ktoré sa zdali doteraz pomýlené sa začínajú prejavovať opäť ako reálne. Treba sa len viac angažovať a vyliezť zo svojej ulity.













Všetky Horoskopy Nedeľu 22. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

