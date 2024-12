Koronavírus môže prenášať ktokoľvek. Vrchol príde o dva týždne, myslia si odborníci

Na koronavíruse je najnebezpečnejšia jeho inkubačná doba, počas ktorej ľudia nevedia, že sú nakazení a môžu nakaziť iných.

V relácii RTVS Sobotné dialógy sa na tom zhodli virológ Fedor Čiampor z Centra biológie rastlín a biodiverzity Slovenskej akadémie vied (SAV), Jozef Šuvada, odborník z ministerstva zdravotníctva a nominant hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) na ministra zdravotníctva Marek Krajčí.

Prezident Slovenskej lekárnickej komory Ondrej Sukeľ a prezident Asociácie súkromných lekárov SR Marián Šóth kritizovali nepripravenosť štátu na aktuálnu situáciu.

V každej nemocnici by mal byť krízový manažér

„Tento vírus má veľmi dlhú inkubačnú dobu, pretože ho môžu prenášať aj ľudia, ktorí nemajú žiadne príznaky a ohroziť ľudí okolo seba,“ povedal Krajčí s tým, že najlepšou prevenciou pre ľudí je jednoducho ostať doma. Podľa neho žiaden zdravotnícky systém na svete nie je pripravený na situáciu, ktorú so sebou prináša koronavírus.





V hnutí OĽaNO vypracovali program, ktorý má jedenásť strán a chcú ho začať zvádzať v momente ako nastúpi do funkcie. On sám dúfa, že to bude čo najskôr a ako termín ustanovujúcej schôdze Národnej rady SR odhadol „budúci piatok“.

Slovensko si podľa neho mohlo s pandémiou počínať lepšie, ak by malo ministra zdravotníctva. „Každá nemocnica by mala mať pripravené pľúcne oddelenia na takúto situáciu. Mala by prebiehať triáž pred vstupom do nemocnice a v každom jednom zariadení bude krízový manažér, ktorý bude za túto situáciu zodpovedať,” zdôraznil s tým, že prvou prioritou bude neho zabezpečiť ochranné potreby pre všetkých zdravotníckych pracovníkov vrátane lekárnikov.

Pandémia vyvrcholí o dva týždne

Podľa virológa Čiampora je vývoj tejto pandémie podobný ako v prípade iných, s ktorými má ľudstvo skúsenosť. Predpokladá, že v Európe bude vrcholiť približne o dva týždne, ale nedá sa podľa neho odhadnúť, aký bude počet nakazených. Myslí si, že obmedzujúce nariadenia vlády sú správnym riešením, pretože spomaľujú šírenie vírusu.





„Tento vírus našiel populáciu neprípravnú a celú situáciu zhoršuje dvojtýždňová inkubačná doba, kedy človek vírus šíri a nevie o tom,“ povedal s tým, že k odhaľovaniu takýchto prípadov by pomohlo zvýšené testovanie ľudí, na ktoré však Slovensko zatiaľ nemá kapacity. Na očkovaciu látku podľa neho nebude čas, jej vyvinutie odhaduje na roky až desaťročia.





Šuvada z ministerstva zdravotníctva si tiež myslí, že najväčší nárast ochorení čaká Slovensko v najbližších dvoch týždňoch. Zdôrazňuje, že podstatné ostávať doma a von vychádzať len v tých najnutnejších prípadoch. „Akékoľvek iné správanie je veľmi nezodpovedné aj voči samému sebe, ale aj voči komunite. Každý nakazený jednotlivec nakazí minimálne dvoch ľudí,” zdôraznil. Myslí si, že hovoriť o mutácii vírusu vzhľadom na vyššiu úmrtnosť, ktorú sprevádza jeho šírenie v Taliansku, je zatiaľ predčasné.

Rúška chýbajú už mesiace

Marián Šóth z asociácie súkromných lekárov hovorí, že upozorňujú na nedostatok ochranných ale aj iných potrieb už niekoľko mesiacov. Dúfa, že lekárom budúci týždeň už budú distribuované aspoň jednorázové rúška. „Máme akútny nedostatok rúšok a respirátorov a dezinfekčných prostriedkov. Lekári, ktorí sú v prvom kontakte gynekológovia, všeobecní lekár a iní si ich nemajú ako obstarať, lebo z trhu jednoducho zmizli,“ vysvetlil.

Situácia v lekárňach je viac ako kritická

Sukeľ z lekárnickej komory zdôraznil, že situácia v lekárňach je viac ako kritická. Podľa neho firmy, ktoré distribuujú lieky a ochranné pomôcky, ich jednoducho nestíhajú dodávať a drvivá väčšina lekárnikov nemá ochranné pomôcky ako rúška či dezinfekčné gély ani pre seba. „Občanom tejto krajiny hrozí, že sa lekárne budú musieť zavrieť,“ povedal. Na záver odporučil všetkým, aby jednoznačne ostali doma a nevykupovali zbytočne lekárne, pretože lieky sa potom nedodávajú chorým ľudom, ktorí ich naozaj potrebujú. „Aby zvlášť starší ľudia nechodili do lekárni, pretože si dovolím tvrdiť, že viac ako polovica tých ľudí, ktorých sme tam mali, boli ľudia plus 65 rokov,” dodal.

Od piatka 13. marca sa uzavreli hlavné hraničné priechody, je obmedzená medzinárodná a vnútroštátna vlaková a autobusová preprava, medzinárodné letiská sú uzavreté. Ľudia prichádzajúci zo zahraničia skončia v karanténe. Zatvorené majú byť aj bary, aquaparky, wellness centrá, lyžiarské strediská a prevádzka obchodných centier bude cez víkend obmedzená.





Od pondelka 16. marca budú zatvorené na 14 dní školy. Svetová zdravotnícka organizácia považuje šírenie koronavírusu za pandémiu.

