Koronavírus má ešte jednu nevysvetlenú záhadu, týka sa pacientov bez príznakov ochorenia

Lekári dodnes nevedia jednoznačne vysvetliť, do akej miery koronavírus prenášajú asymptomatickí pacienti, teda takí, u ktorých síce test ukázal pozitivitu, ale nemajú žiadne príznaky ochorenia COVID-19.

Podľa Marie Van Kerkhoveovej, hlavnej odborníčky Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) na koronavírus, ide o nezodpovedanú otázku.

Zatiaľ sa zdá, že ľudia bez príznakov chorobu prenášajú len zriedkavo, no lekári stále nemajú k dispozícii dostatok dôkazov, uvádza BBC.

Najinfekčnejší sú ľudia s príznakmi

Doterajšie dôkazy podľa nej naznačujú, že najinfekčnejší sú práve ľudia s prejavmi ochorenia, ktorí majú kašeľ či horúčku alebo iné typické symptómy. Zároveň platí, že ochorenie má dlhú inkubačnú dobu, počas ktorej môžu byť títo ľudia zdrojom nákazy pre okolie.





Výskumy šírenia ochorenia z viacerých krajín naznačujú, že asymptomatické prípady s menšou pravdepodobnosťou nakazia ľudí vo svojom okolí, no podľa výkonného riaditeľa programu WHO pre núdzové situácie Michaela Ryana k prenosu z asymptomatických pacientov určite dochádza, nie je však jasné, do akej miery, resp. ako často.

Rizikové je najmä kýchanie a kašľanie

Podla britského infektológa Babaka Javida z Cambridgeskej univerzity štúdie naznačujú, že ľudia bez príznakov prenášajú koronavírus len zriedkavo. Nájdu sa medzi nimi aj takí, ktorí majú len mierne príznaky a po čase ustúpia. Vírus však prenášať môžu, najmä v čase výskytu týchto príznakov alebo pred ich nástupom.





Najrizikovejší sú podľa neho symptomatickí ľudia s vysokou vírusovou záťažou, pretože pri kýchaní či kašľaní sa pravdepodobnosť prenosu zvyšuje.

