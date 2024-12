Koronavírus: Hospitalizovaných je na Slovensku aj po ďalšom dni menej, zaočkovaných pribúda

V piatok potvrdili PCR testy 1 080 prípadov nákazy koronavírusom. Laboratóriá otestovali 11 753 vzoriek. Pribudlo 76 úmrtí na pľúcnu formu ochorenia COVID-19.

Počet hospitalizovaných pacientov s potvrdeným ochorením COVID-19 alebo s podozrením naň sa opäť znížil, v nemocniciach je o 152 ľudí menej. Počet zaočkovaných osôb stúpol o 14 950.

Národné centrum zdravotníckych informácií o tom informovalo na webe covid-19.nczisk.sk.

Najviac pozitívnych v Prešovskom kraji

Antigénové testy odhalili 789 infikovaných, z 226 395 vykonaných testov je tak pozitivita 0,35 %. Z PCR vyšetrení je pozitivita za piatok na hodnote 9,19 %.

Najviac pozitívne testovaných RT-PCR testami bolo v Prešovskom kraji (255), nasleduje Žilinský kraj (195), Košický (168), Trenčiansky (120), Banskobystrický (106), Trnavský (95), Bratislavský (72) a Nitriansky (69). Je medzi nimi 523 mužov a 557 žien. Informovalo o tom Ministerstvo zdravotníctva na svojej webovej stránke.

Viac než dvesto ľudí je na JIS

„Celkový počet zaočkovaných osôb prvou dávkou vakcíny je 829 688, za predchádzajúci deň pribudlo 14 950 zaočkovaných. Druhú dávku vakcíny už dostalo 286 598 ľudí, uplynulý deň sa zaočkovalo 9 018 ľudí,“ uviedol rezort.

V nemocniciach je hospitalizovaných 2 504 pacientov, z nich potvrdené ochorenie COVID-19 má 2 314 ľudí. Na JIS je 216 pacientov, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 299 osôb.





Celkový počet úmrtí „na COVID“ je 10 487 a celkový počet úmrtí „s COVIDOM“ je 1 976.





SEPS plánuje veľké investície na Ukrajinu, pokračovanie pomoci s dodávkami elektriny je však otázne

Slovensko aj v tomto roku vypomáhalo vo vojne sa zmietajúcej Ukrajine s dodávkami elektriny.

V budúcom roku plánuje Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) investovať nemalé prostriedky na posilnenie prenosových kapacít medzi Slovenskom a Ukrajinou.

Nateraz zostáva otázne, či investičné projekty nezostanú len na papieri a pomoc s dodávkami elektriny sa nezastavia.

Odvetné kroky

Predseda vlády Robert Fico totiž po ostatnom stretnutí s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským nevylúčil odvetné kroky potom, čo Ukrajina s najväčšou pravdepodobnosťou zastaví od prvého dňa nového roka tranzit ruského plynu na Slovensko. Premiér spomínal aj dodávky elektriny.

„Ak my pomáhame Ukrajine, očakával by som, že Ukrajina bude pomáhať nám. Celé Vianoce sa budem zaoberať vo svojej hlave dilemou. Verejnosť sa bude pýtať, tak Zelenskyj vás poslal s prepáčením do riti, a vy ďalej tam budete posielať elektrinu, humanitárnu pomoc? Ja neviem celkom vylúčiť, že či za tejto situácie nebudeme musieť na Slovensku rozmýšľať o opatreniach, ktoré budú recipročné,“ povedal po rokovaní posledného tohtoročného samitu v Bruseli Fico.

Havarijná pomoc

Ako uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa SEPS Sandra Čičová Kotzigová, štátom ovládaná spoločnosť SEPS na základe zmluvných dohôd medzi prevádzkovateľmi prenosových sústav Slovenska a Ukrajiny poskytuje na zmiernenie následkov vojny v prípade potreby ukrajinskej strane havarijnú výpomoc. Na slovensko-ukrajinskom profile sa SEPS zameriava na modernizáciu existujúceho 400 kilovoltového vedenia Mukačevo – Veľké Kapušany, vybudovaného v 60-tych rokoch 20. storočia.

„Výsledkom rekonštrukcie bude zvýšenie prenosovej schopnosti existujúceho 400 kilovoltového prepojenia medzi Slovenskom a Ukrajinou,“ dodala Čičová Kotzigová. Zvýšenie prenosovej kapacity na cezhraničných profiloch umožní rozsiahlejšie pripájanie obnoviteľných zdrojov elektriny a zlepší podmienky na prepojenom európskom trhu s elektrinou.