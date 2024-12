Kopy plastov na plážach zabili podľa štúdie pol milióna krabov pustovníkov

6.12.2019 (Webnoviny.sk) - Asi 570-tisíc krabov pustovníkov uhynulo po tom, ako uviazli v plastových odpadkoch, tvrdí v novej štúdii medzinárodný vedecký tím. Kopy plastu na plážach podľa vedcov predstavujú pre kraby bariéry a "smrtiace pasce", informuje spravodajský portál BBC.

Vedci sa v štúdii zamerali na populácie jahodových pustovníkov (Coenobita perlatus) na dvoch odľahlých tropických ostrovoch. Preskúmali Kokosové ostrovy v Indickom oceáne a ostrov Henderson v južnej časti Tichého oceánu.

Obe lokality sú podľa nich znečistené miliónmi kusov plastov. Je však podľa nich potrebné, aby sa vplyvu plastového odpadu na populácie voľne žijúcich zvierat, najmä na pevnine, venovalo viac výskumov.

Šokujúce výsledky

Kraby podľa nich vliezli do plastových nádob, z ktorých už nedokázali vyliezť a následne uhynuli. Vedci spočítali nebezpečné nádoby a tie, v ktorých boli uväznené kraby, z čoho následne odvodili odhad pre celé ostrovy.

"Tieto výsledky sú šokujúce, no zrejme nie prekvapujúce," konštatovala vedúca výskumu Jennifer Lavers z inštitútu pre morské a antarktické štúdiá na austrálskej University of Tasmania. Je totiž podľa nej neodvratné, že sa tieto tvory dostanú do kontaktu s plastovým odpadom a že na ne bude mať vplyv.

Problém navyše zhoršuje skutočnosť, že kraby pustovníky nemajú vlastné ulity, pričom keď rastú, musia sa postupne sťahovať do väčších ulít. Keď pritom jeden krab uhynie, uvoľní pach, ktorý oznámi ďalšiemu krabovi, že sa uvoľnila ulita.

Dôležitá rola krabov

To znamená, že "mechanizmus, ktorý sa vyvinul, aby si mohli kraby pustovníky vymieňať ulity, sa zmenil na smrtiacu návnadu," konštatuje štúdia. V jednej nádobe pritom vedci našli až 526 krabov a v niektorých nádobách boli živé i mŕtve jedince.

Kraby pustovníky pritom podľa vedcov zohrávajú v ekosystéme dôležitú rolu, hnoja a prevzdušňujú pôdu a rozptyľujú semená. Sú tiež významné pre turizmus.

I keď výskum vykonali na odľahlých ostrovoch, spoluautor štúdie Alex Bond z prírodovedného múzea v Londýne pripomína, že znečistenie plastovým odpadom je globálny problém a tak je pravdepodobné, že podobne sú na tom kraby pustovníky na celom svete.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Pondelok 23. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Pondelok 23. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Neodkladajte problémy bokom, ale snažte sa o ich okamžité riešenie. Čím viac ich odložíte na neskoršie, tým viac komplikácií pribudne. Nenechávajte nič na náhodu.

Býk 21.4. - 21.5.

Stojte pevne na vlastných nohách a nevšímajte si žiadne posmešky. Mali by ste mimoriadne zvýšiť svoju aktivitu, asi sa to prejaví i na výsledkoch.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Najkritickejšie bude ráno. Len sa nezariekajte a nesľubujte nič, čo by vás mohlo neskôr mrzieť. Večer nájdete niečo, o čom ste si mysleli, že je navždy stratené.

Rak 22.6. - 22.7.

Dnes by ste mali dokázať, že nie ste taký egoista, za akého vás niektorí ľudia majú. Keď budete naozaj chcieť, určite nájdete kompromis prijateľný tak pre vás, ako aj pre druhú stranu.













Všetky Horoskopy Pondelok 23. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?



Ako schudnúť podľa znamenia zverokruhu



Čo je najkrajšia vlastnosť vášho znamenia?



Najčastejšie používané klamstvá podľa znamenia zverokruhu