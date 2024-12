Komisárka pre deti Tomanová riešila vlani stovky podnetov, rodičom sa nepáčilo hlavne prerušenie vyučovania pre COVID-19

4.4.2021 (Webnoviny.sk) - Podnety na úrad komisárky pre deti sa v roku 2020 najčastejšie zameriavali na výhrady spojené s prerušením školského vyučovania a s tým spojeným právom dieťaťa na vzdelanie.

Rodičia ju žiadali o návrat detí do škôl

Týkali sa tiež práv dieťaťa na stretávanie s rodičom, ktorému dieťa nebolo súdnym rozhodnutím (alebo schválenej dohody rodičov) zverené do osobnej starostlivosti, problémov nerešpektovania rozhodnutia súdu pri striedavej osobnej starostlivosti rodičov počas pandémie, problémov spojených s obavami zdravotných rizík ako dôsledok testovania detí na zistenie prítomnosti koronavírusu, šikanovania či zdravotných problémov detí spojených s prekrytím horných dýchacích ciest.

Konštatuje to Správa o činnosti komisárky pre deti za rok 2020.

V súvislosti s opatreniami príslušných orgánov vydanými na predchádzanie šíreniu ochorenia COVID-19, ktoré sa týkajú maloletých detí a žiakov, sa na komisárku obrátilo približne 790 rodičov. Žiadali ju o zaujatie stanoviska a zasadenie sa o normalizáciu výučby a navrátenie žiakov do škôl. Najväčšiu časť podnetov možno obsahovo zaradiť k posudzovaniu možného porušenia práv dieťaťa pri otázkach týkajúcich sa nedostatočného utvorenia podmienok na dištančné vzdelávanie a podmieňovania prezenčného vzdelávania preukázaním negatívneho testu.

Čísla sú ešte alarmujúcejšie

Komisárka Viera Tomanová upozorňuje, že prerušenie školského vyučovania je zásahom do ústavného práva na vzdelanie značného množstva detí a na negatívne následky prerušenia školského vyučovania. Poukázala na zistenia Inštitútu vzdelávacej politiky, podľa ktorých o prístup k vzdelávaniu prišlo počas minulého roka takmer 52-tisíc žiakov základných a stredných škôl (7,5 percenta žiackej populácie). Viac ako osem percent žiakov základných škôl a päť percent študentov stredných škôl sa nemuselo zapojiť do výučby.

„Čísla sú ešte alarmujúcejšie v prípade žiakov a študentov špeciálnych škôl a tých zo znevýhodneného sociálneho prostredia. Až štvrtina detí navštevujúcich základnú školu s vysokým podielom žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia nebola zapojená do dištančnej výučby. V prípade stredných škôl s podobným zastúpením študentov išlo o výpadok takmer 14 percent detí z vyučovacieho procesu," píše sa v správe.

Riešila aj šikanovanie

Aj v uplynulom roku riešila komisárka viaceré podnety v oblasti šikany. Týkali sa šikanovania prevažne v prostredí materských škôl a základných škôl. Podnety poukazovali na šikanovanie medzi spolužiakmi, ale aj na šikanovanie detí zo strany učiteliek. Celkovo bolo preskúmavaných 19 podnetov. V troch prípadoch sa obrátila aj na orgány činné v trestnom konaní. V podnetoch uzavretých v roku 2020, komisárka nezistila taký prístup k dieťaťu, ktorý by mal za následok porušenie práv dieťaťa.

Úrad komisárky pre deti v roku 2020 evidoval 1 416 podnetov. Nových podnetov bolo 1 200. V uplynulom roku sa prešetrovalo aj 216 prenesených podnetov z predchádzajúcich rokov, ktoré nebolo možné najmä z dôvodov prebiehajúcich konaní pred súdmi, orgánmi štátnej správy, či inými inštitúciami uzatvoriť v roku 2019. Zamestnanci úradu komisára zaznamenali aj približne 1 600 telefonických podnetov a dopytov.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Nedeľu 22. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Nedeľu 22. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Pred vami sa črtá spoločenské podujatie. Nemali by ste ho absolvovať sami, mohlo by sa to dotknúť vášho partnera. Rozhovorom s právnikom sa vyhnite

Býk 21.4. - 21.5.

Váš pokus dosiahnuť lepšiu pozíciu stroskotá. Obetavo priložíte ruky k dielu a získate sympatie, ktoré by ste mohli v budúcnosti využiť.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Očakávate priveľa za to, málo, čo dávate okoliu. Preto sa nečudujte, že týždeň je plný prekvapení, ktoré vám nedovolia ani sa nadýchnuť.

Rak 22.6. - 22.7.

Záležitosti tvojho srdca, ktoré sa zdali doteraz pomýlené sa začínajú prejavovať opäť ako reálne. Treba sa len viac angažovať a vyliezť zo svojej ulity.













Všetky Horoskopy Nedeľu 22. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?



Ako schudnúť podľa znamenia zverokruhu



Čo je najkrajšia vlastnosť vášho znamenia?



Najčastejšie používané klamstvá podľa znamenia zverokruhu