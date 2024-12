Kollár sa už nebude uchádzať o post primátora, vyhlásil na mestskom zastupiteľstve

31.3.2021 (Webnoviny.sk) - Primátor Hlohovca Miroslav Kollár (pôvodne Za ľudí) a zároveň nezaradený poslanec NR SR sa už nebude uchádzať o post primátora okresného mesta.

Poslanci prenájom neschválili

Kollár to niekoľkokrát zopakoval počas rokovania Mestského zastupiteľstva v Hlohovci, keď sa snažil poslancov presvedčiť, aby schválili súkromnému investorovi prenájom pozemkov na výstavbu plavárne.

Do kolaudácie plavárne to malo byť za jedno euro mesačne, potom by sa nájomné zmenilo na 20 eur za meter štvorcový a rok alebo by ich investor odkúpil za cenu určenú znalcom.

„Ja s najväčšou pravdepodobnosťou naozaj nebudem kandidovať. Môže to byť hotové na budúci rok, odprezentujete sa tým vy, ja už nebudem mať dôvod. Ja už to nebudem mať ako predať, lebo kandidovať nejdem,“ povedal Kollár.

Výhodný model pre samosprávu

Mestskí poslanci prenájom pozemkov pre Športový klub Synchro Bratislava neschválili. Klub potreboval nájomnú zmluvu, aby mohol požiadať o dotáciu z Fondu na podporu športu v rámci výzvy zameranej na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry.





V Hlohovci už niekoľko rokov existuje zámer výstavby menšej plavárne pre verejnosť s plaveckým bazénom dlhým 25 metrov so šiestimi dráhami, výcvikovým bazénom a wellness časťou. Tento projekt aj so stavebným povolením mal prevziať Športový klub Synchro s tým, že sa pokúsi získať dotáciu.

Mesto Hlohovec by v tomto prípade neinvestovalo ani euro, po kolaudácii plavárne by dostalo peniaze za predaj alebo prenájom pozemku. „Nepoznám výhodnejší model pre samosprávy, ako sa môžu dopracovať k športovému zariadeniu, ktoré v okrese chýba, bez toho, aby investovali jediné euro,“ argumentoval Kollár.

