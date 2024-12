Kolíková sa pustila do Kollára. Zhoršuje situáciu a nabáda všetkých, aby protestovali

14.10.2021 (Webnoviny.sk) - Koaličný partner zhoršuje ministerke spravodlivosti Márii Kolíkovej (nom. SaS) situáciu, lebo nabáda všetkých, aby protestovali. Povedala to na štvrtkovom rokovaní Súdnej rady SR, na ktorom schvaľovali pripomienky rady k novému návrhu súdnej mapy.

Kollár nepodporí súdnu mapu

Predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár už dlhšie oznamuje, že nepodporí súdnu mapu a rušenie nemocníc v regiónoch, aby sa nevyľudňovali. Takto sa vyjadril aj v pondelok 11. októbra počas výjazdu vo Vranove nad Topľou, kde mal stretnutie s vedením mesta a nemocnice.

Ďalšie takéto stretnutia absolvoval v Rožňave a Rimavskej Sobote. Konštatoval tam, že ako sa pozrie ľuďom do očí, ak im zoberie nemocnicu a súd.

Šéfka rezortu spravodlivosti však verí, že Kollár zmení názor. „Napriek všetkému s ohľadom na to, akú mám skúsenosť práve s týmto koaličným partnerom, viem, že sa karta môže obrátiť, že sa tak už stalo a nakoniec sme sa dohodli,“ uviedla Kolíková.

Kolíková chce reformu dotiahnuť

Ministerka zdôraznila, že reforma súdnej mapy je možnosť „neuveriteľným spôsobom“ zlepšiť podmienky, v ktorých pracujú sudcovia a sudcovský personál.

„Ak nepresadím túto reformu, tak ja tie peniaze z plánu obnovy nedostanem. Ale ja hovorím, že to nerobím pre to. Je to 255 miliónov, ktoré môžem dostať pre justíciu. Mne príde škoda ich len tak zahodiť,“ doplnila s tým, že Európska komisia ju netlačí k tomu, aby urobila reformy.

Kolíková verí, že proces reformy súdnej mapy môže ministerstvo úspešne dotiahnuť do konca. „Napriek tomu, že tu mám vonku protesty, že si koaličný partner hovorí, čo chce, že spravím rozporové konanie a nepočujem sa poriadne s predstaviteľmi krajských súdov. Rada by som sa stretla s protestujúcimi, ale urobia ten protest práve v čase, keď mám rozporové konanie,“ pokračovala.

Na druhej strane však vie, že v každej krajine, kde sa spravila reorganizácia súdov, „to nebolo s tlieskaním, osobitne nie zo strany samospráv“.

