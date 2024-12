Kočner je nevinný a Zsuzsová za objednávku vraždy novinára Kuciaka dostala 25 rokov

19.5.2023 (SITA.sk) - Marián Kočner si neobjednal vraždu novinára Jána Kuciaka. Rozhodol o tom Špecializovaný trestný súd v Pezinku, rozsudok v piatok popoludní prečítala sudkyňa Ružena Sabová.

Súd potvrdil len Kočnerovu vinu pre nelegálne prechovávanie nábojov. Za to však trest nedostal, keďže trest uložený v kauze zmenky 19 rokov väzenia považuje súd za dostatočný.

Súd oslobodil Kočnera aj v príprave vrážd prokurátorov Maroša Žilinku, Daniela Lipšica a Petra Šufliarskeho.

Nemajetková ujma 160-tisíc eur

Z objednávky vraždy Kuciaka bola naopak na 25 rokov odsúdená obžalovaná Alena Zsuzsová, ktorá je vinná aj z objednávky vrážd prokurátorov Žilinku a Šufliarskeho. Taktiež má vyplatiť rodičom zavraždeného Kuciaka nemajetkovú ujmu vo výške 160-tisíc eur.

Z objednávky vraždy Žilinku je vinný aj Dušan Kracina, ktorého súd odsúdil na osem rokov a tiež má absolvovať ústavné liečenie patologického hráčstva. Rozhodnutie nie je právoplatné.

Prokurátori Úradu špeciálnej prokuratúry navrhovali pre Kočnera súhrnný trest na doživotie. Rovnaký trest prokurátori navrhli aj spoluobžalovanej Zsuzsovej, ktorá je už odsúdená za podiel na vražde hurbanovského exprimátora Lászlóa Basternáka na 21 rokov väzenia. Zároveň u oboch obžalovaných navrhli trest prepadnutia majetku. Kočner je momentálne právoplatne odsúdený za falšovanie miliónových zmeniek na 19 rokov väzenia.

Kočner si rozsudok vypočul priamo v súdnej sieni, Zsuzsová požiadala o pojednávanie v neprítomnosti. Na súd neprišli ani Žilinka, Lipšic a Šufliarsky, ktorí sú poškodení v kauze prípravy vrážd prokurátorov. Oslobodzujúci rozsudok si v piatok vypočul aj obžalovaný bosniansky občan Darko Dragič stíhaný pre podiel na príprave vrážd prokurátorov.

Kauza Technopol

Podľa obžaloby si Kočner vraždu objednal u Zsuzsovej koncom roku 2017. Dôvodom bola novinárska činnosť Kuciaka, ktorý poukazoval na kauzy obžalovaného. Zsuzsová následne objednávku zadala už odsúdenému Zoltánovi Andruskóovi.

Odmenou malo byť odpustenie dlhu vo výške 20-tisíc eur a vyplatenie ďalších 50-tisíc eur. Andruskó potom objednávku posunul vykonávateľom, teda Tomášovi Szabóovi a Miroslavovi Marčekovi. Tí novinára usmrtili v jeho dome vo Veľkej Mači v okrese Galanta 21. februára 2018.

V kauze prípravy vrážd prokurátorov čelili obžalobe okrem Kočnera a Zsuzsovej aj Kracina a bosniansky občan Dragič. Podľa prokuratúry Kočner v rokku 2017 zadal Zsuzsovej objednávku vraždy vtedajšieho prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Žilinku a advokáta Lipšica. Dôvodom bolo angažovanie sa dvojice v kauze Technopol.

Šufliarsky sa otočil chrbtom

Zsuzsová požiadavkou oslovila Andruskóa. Odmena za vraždu Žilinku mala byť 70-tisíc eur a za vraždu Lipšica 200-tisíc eur.





Andruskó s objednávkou oslovil Szabóa a Marčeka. Tí však od toho neskôr odstúpili. Objednávku preto Andruskó zadal Kracinovi, cez ktorého sa dostala k Dragičovi Ten na príprave skutku spolupracoval s odsúdeným členom sereďskej drogovej skupiny Iľjom Weissom. Skutok však nakoniec nebol dokonaný.





V roku 2018 Kočner následne oslovil Zsuzsovú vo veci vraždy vtedajšieho prvého námestníka generálneho prokurátora Šufliarskeho. Odmena za skutok mala byť 100-tisíc eur. Dôvodom bolo, že podľa Kočnera sa mu Šufliarsky „otočil chrbtom" a nechcel s ním spolupracovať na jeho trestných kauzách. Zsuzsová opätovne v tejto veci oslovila Andruskóa, a ten Szabóa a Marčeka.





Šufliarskeho mali zabiť nástražným výbušným systémom alebo zastreliť. Marčeka a Szabóa však v septembri 2018 zadržali vo veci vraždy Kuciaka.



Najvyšší súd (NS) SR v júni 2021 zrušil rozsudok ŠTS zo septembra 2020 v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Senát zároveň vrátil konanie na ŠTS, ktorý má opätovne prejednať obžalobu voči Marianovi Kočnerovi a Alene Zsuzsovej.

Predseda senátu NS SR Peter Paluda v rámci odôvodnenia rozhodnutia uviedol, že prvostupňový súd pri oslobodení Mariana Kočnera a Aleny Zsuzsovej v časti týkajúcej sa vraždy Kuciaka konal predčasne. Niektoré navrhované dôkazy nevykonal a o iných ani nerozhodol. ŠTS tak prípad opätovne prejednáva od apríla minulého roku.

Súd zároveň k obnovenému procesu pripojil obžalobu v prípade prípravy vrážd súčasného generálneho prokurátora Maroša Žilinku, špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica a bývalého námestníka generálneho prokurátora Petra Šufliarskeho.

V tejto veci čelia obžalobe okrem Mariana Kočnera a Aleny Zsuzsovej aj Dušan Kracina a bosniansky občan Darko Dragič. Tomáš Szabó, ktorý je v prípade vraždy Kuciaka právoplatne odsúdený na 25 rokov väzenia, v kauze prípravy vrážd priznal vinu a bol vylúčený na samostatné konanie.

