Klamstvá aj útok na prokuratúru, Žilinka sa opätovne bráni proti vyjadreniam poslanca Šeligu

25.8.2023 (SITA.sk) - Generálny prokurátor Maroš Žilinka sa na sociálnej sieti ohradil voči mediálnym vyjadreniam poslanca Národnej rady SR Juraja Šeligu (Demokrati) po výsluchu na Okresnom riaditeľstve policajného zboru Bratislava 1.

Útok na prokuratúru

Tvrdí, že poslanec zavádzal verejnosť a svojimi neodbornými a nepravdivými výrokmi útočil na jeho osobu a na prokuratúru. Šeligu vypočúvali pre podozrenie z trestného činu ohovárania Žilinku z dôvodu, že ho nazval zbabelcom.

„V prvom rade musím zopakovať, že na poslanca NR SR ani na iného občana som nikdy nepodal trestné oznámenie pre vyslovenie názoru či kritiky mojej osoby. Nie je pravdou, že som v danej veci „vyhodnotil doručené podanie vo svojej hlave ako trestné oznámenie a rozhodol, že sa má vec vyšetrovať ako trestný čin ohovárania“. Je to lož,“ uviedol Žilinka vo svojom statuse.

Odmietnutie Šeligovho odkazu

Podčiarkol, že do posudzovania doručeného podania od občana nijakým spôsobom nezasahoval. Zároveň dodal, že rovnako nie je pravda, že by „ťahal ľudí po výsluchoch“ na základe toho, že sa niekto o ňom hanlivo vyjadril. Odmietol tiež Šeligove vyjadrenie o tom, že mu posiela nejaký typ odkazu, aby ho zastrašil.

„Nikdy som nebránil nikomu slušným a odborným spôsobom vyjadrovať sa kriticky k mojej práci. A skutočne nepotrebujem nikomu „zatvárať ústa“, pretože nepravdivá a hlavne odborne nekvalifikovaná kritika za každú cenu, ktorá už nadobúda charakter obsesie, je primárne smutnou vizitkou komunikujúceho,“ prízvukoval Žilinka.

Ovplyvnenie vyšetrovania

Poslanec Národnej rady SR Juraj Šeliga po výsluchu pre médiá uviedol, že sa nenechá zastrašiť generálnym prokurátorom Marošom Žilinkom a aj naďalej si myslí, že je zbabelec. Ako povedal, „generálny prokurátor za to, že mu niekto povie, že je zbabelec, ťahá ľudí po výsluchoch. Veľmi dobre vie, že som jeho kritik a nebudem ticho, a takýmto spôsobom mi asi chce poslať nejaký typ odkazu, aby ma zastrašil“.

Jedným dychom dodal, že je naďalej presvedčený o tom, že Žilinka spôsobil Slovensku reputačné problémy, keď zastavil trestné stíhania s použitím paragrafu 363, a tým ovplyvnil vyšetrovania mnohých korupčných káuz. Generálny prokurátor je podľa neho „precitlivený na seba“ a chce umlčať svojich kritikov.

Na výsluchu sa dozvedel, že v jeho veci nebolo podané žiadne trestné oznámenie, čo považuje za bizarné. Ako povedal, generálnemu prokurátorovi prišiel list o tom, že Šeliga na jeho adresu povedal, že je zbabelec. Žilinka list postúpil prokuratúre v Bratislave, ktorá rozhodla, že vyšetrovatelia ho majú vypočuť.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Nedeľu 22. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Nedeľu 22. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Pred vami sa črtá spoločenské podujatie. Nemali by ste ho absolvovať sami, mohlo by sa to dotknúť vášho partnera. Rozhovorom s právnikom sa vyhnite

Býk 21.4. - 21.5.

Váš pokus dosiahnuť lepšiu pozíciu stroskotá. Obetavo priložíte ruky k dielu a získate sympatie, ktoré by ste mohli v budúcnosti využiť.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Očakávate priveľa za to, málo, čo dávate okoliu. Preto sa nečudujte, že týždeň je plný prekvapení, ktoré vám nedovolia ani sa nadýchnuť.

Rak 22.6. - 22.7.

Záležitosti tvojho srdca, ktoré sa zdali doteraz pomýlené sa začínajú prejavovať opäť ako reálne. Treba sa len viac angažovať a vyliezť zo svojej ulity.













Všetky Horoskopy Nedeľu 22. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?



Ako schudnúť podľa znamenia zverokruhu



Čo je najkrajšia vlastnosť vášho znamenia?



Najčastejšie používané klamstvá podľa znamenia zverokruhu