Kedy sa na most v Hlohovci vrátia aspoň chodci a cyklisti? Aktuálne sa pracuje na zosilnení jeho základov

Trnavský samosprávny kraj (TSK) zatiaľ nevie určiť termín, kedy by sa na uzatvorený most v Hlohovci mohli vrátiť aspoň chodci a cyklisti.

Tento termín nebude podľa Natálie Petkáčovej z odboru komunikácie Úradu TSK známy skôr ako na konci mája.

Obchádzky pre autá

Cyklisti a chodci sa na druhú stranu Váhu momentálne dostanú len po úzkej lávke pri železničnom moste, autá len cez desiatky kilometrov dlhé obchádzky.

Dodávateľská firma aktuálne pracuje na zosilnení základov mosta. S cieľom skrátiť trvanie rekonštrukcie paralelne začala aj s odstraňovaním mostného kĺbu v monolitickej časti nad Váhom, ktorej statika nie je ohrozená.

„Návrat chodcov a cyklistov na most bude umožnený po dokončení týchto prác a vytvorení bezpečného koridoru. Presný termín bude stanovený po koordinácii zhotoviteľa, župy, mesta, policajného zboru a okresného úradu, ktorý vydal rozhodnutie o uzatvorení mosta pre všetku dopravu k 30. marcu,“ informovala Natália Petkáčová.

Ohrozená stabilita mosta

Most na ceste II/513 cez rieku Váh v Hlohovci začal TSK rekonštruovať za 5,4 milióna eur vo februári tohto roku.





Rekonštrukcia vážne do života obyvateľov Hlohovca zasiahla 30. marca, kedy bol most nečakane uzavretý pre autá, cyklistov aj chodcov. Podľa pôvodných plánov mal byť most pre autá uzatvorený od 20. apríla a pre cyklistov a chodcov v máji.

Obhliadky pilierov ukázali, že stabilita mosta je ohrozená, preto došlo k jeho okamžitému úplnému uzatvoreniu.





Trnava prevzala iniciatívu pre výstavbu južného obchvatu mesta, chcú sa jej ešte dožiť

Trnava vezme iniciatívu pri príprave dokumentácie potrebnej pre výstavbu južného obchvatu mesta do vlastných rúk.





Investorom obchvatu na ceste I/61 má byť Slovenská správa ciest, mesto Trnava jej pomôže pri prípravnej, projekčnej a inžinierskej činnosti až po získanie stavebného povolenia.





Spoluprácu schválili poslanci Mestského zastupiteľstva v Trnave s tým, že samospráva sa na zabezpečovaní dokumentácie bude podieľať aj finančne.

Proces pod kontrolou

„Dostali sme sa do bodu, že ak sa chceme niekedy tejto stavby dožiť, budeme si ju musieť naprojektovať vo vlastnej réžii a za vlastné peniaze,“ povedal primátor Peter Bročka.





Trnava bude mať takto podľa neho celý proces pod svojou kontrolou a jeho napredovanie nebude závislé od žiadnych garnitúr. Cieľom ďalších krokov bude získanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia na južný obchvat na ceste I/61.





Samospráva bude potom žiadať peniaze od štátu alebo z Európskej únie, pretože financovať samotnú stavbu z vlastných peňazí je podľa Bročku absolútne nereálne.

Dlhé roky v plánoch

Južný obchvat Trnavy na ceste I/61 je naplánovaný už dlhé roky. Prvé územné rozhodnutie bolo vydané ešte v roku 2009, neskôr ho zrušil súd a následne aj Krajský stavebný úrad.





V roku 2014 vláda na výjazdovom rokovaní v Horných Orešanoch v okrese Trnava uložila ministrovi dopravy zaradiť výstavbu južného obchvatu Trnavy do investičného plánu Slovenskej správy ciest.





V ďalších rokoch nasledovalo viacero rokovaní medzi zástupcami mesta a Slovenskej správy ciest, V tomto roku samospráva iniciovala uzatvorenie zmluvy o spolupráci, ktorá by mala zabezpečiť zrýchlenie procesu získania potrebnej dokumentácie a následne aj povoľovacích rozhodnutí.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Vtáčia hodinka odštartuje druhý januárový víkend, podľa ornitológov sa do sčítania môže zapojiť každý

Vtáčia hodinka štartuje 10. januára, do sčítania vtáctva sa môže zapojiť každý. Informovala o tom Slovenská ornitologická spoločnosť (SOS)/BirdLife Slovensko, ktorá verejnosť pozýva na druhý ročník Vtáčej hodinky. Od 10. do 12. januára 2025 sa tak verejnosť môže zapojiť do sčítania vtáctva na zimných kŕmidlách a prispieť tak k vedeckému výskumu aj bez predchádzajúcej skúsenosti.

Zaznamenali prítomnosť vzácnych druhov

Ako spoločnosť vysvetlila, Vtáčia hodinka je program občianskej vedy, ktorý sleduje, aké druhy vtákov prilietajú k ľuďom na kŕmidlá počas zimy. Údaje získané z tohto projektu pomáhajú ornitológom lepšie pochopiť správanie a výskyt vtákov na Slovensku. V minulom ročníku zaznamenali prítomnosť vzácnych chochláčov severských, aj papagája.

SOS/BirdLife Slovensko súčasne vysvetľuje, ako sa do Vtáčej hodinky zapojiť. Stačí si v priebehu víkendu od 10. do 12. januára vybrať hodinu, počas ktorej budia ľudia sledovať svoje kŕmidlo a zaznamenávať, aké druhy vtákov prilietajú a koľko jedincov z každého druhu priletelo naraz. Výsledky sa zapisujú do online formulára na webovej stránke vtaciahodinka.sk.

„S príchodom zimy je pre vtáky čoraz ťažšie nájsť v prírode potravu. Koniec koncov to je práve dôvod, prečo na jeseň migrujúce druhy z nášho územia odlietajú na juh. Tie, čo tu zostanú, to nemajú ľahké. Hmyz ako dôležitá zložka potravy je úplne nedostupný, so semenami je to tiež ťažšie,“ vysvetlila spoločnosť.

Prikrmovanie vie naozaj pomôcť

Koordinátorka Vtáčej hodinky Zuzana Paulo Lackovičová doplnila, že dni sa skracujú a ich svetelná časť, počas ktorej vtáky hľadajú potravu, je tak oveľa kratšia v porovnaní s letným obdobím.

„Musia si preto vytvárať väčšie tukové zásoby. Prikrmovanie ľuďmi nie je pre vtáky na prežitie nutnosťou, no v miestach, kde chýba prirodzená potrava, ako napríklad v zastavaných územiach miest a obcí môže naozaj miestnym populáciám vtákov pomôcť. Okrem toho je prikrmovanie nápomocné najmä počas dní s mrazmi, poľadovicou či vysokou snehovou pokrývkou, keď sa potrava skrýva pod snehom a ľadom,“ doplnila Lackovičová. Odmenou za pomoc operencom je podľa nej radosť z ich pozorovania.

SOS/BirdLife Slovensko súčasne zdôrazňuje, že zimné prikrmovanie vtákov má zmysel, ak sa robí správne. Je nielen zdrojom potravy, ale aj dôležitých informácií.

Najpočetnejšími sú sýkorky a vrabce

„Sledovanie vtákov na kŕmidlách nám môže priniesť dôležité údaje o tom, aké druhy prilietajú k ľudským kŕmidlám, a čo ich správanie a výskyt ovplyvňuje. Môže nám pomôcť odhaliť prítomnosť zimných návštevníkov zo severu alebo naopak druhy, pre ktoré nie je bežné, že na zimu u nás zostávajú,“ uviedla Lackovičová s tým, že takéto údaje získava SOS/BirdLife Slovensko práve pomocou programu Vtáčia hodinka. Koordinátorka ďalej priblížila, že medzi najpočetnejšie druhy patrili v januári 2024 sýkorka veľká, vrabec domový a vrabec poľný.

„Ešte dôležitejšie je však porovnávanie medziročných rozdielov a následne zisťovanie trendov. Preto aj túto zimu pozývame ľudí, aby sčítavali s nami. Vtáčia hodinka funguje na princípe občianskej vedy, a preto čím viac údajov z rôznych lokalít získame, tým lepšie budeme vedieť zhodnotiť zmeny v správaní a zložení vtákov naprieč rokmi,“ dodala Lackovičová.

Spoločnosť súčasne informovala, že ľudia, ktorí sa zapoja do sčítania, majú možnosť vyhrať aj tematické ceny.