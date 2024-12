Káčer má po jeho slovnej prestrelke s Matovičom a Gyimesim naďalej Hegerovu dôveru

10.2.2023 (SITA.sk) - Šéf rezortu diplomacie Rastislav Káčer má dôveru povereného premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO).

Ako uviedol Heger na sociálnej sieti, je to jeden z našich najskúsenejších diplomatov a funkcie sa chopil v zložitej dobe brutálnej vojny Ruska voči Ukrajine.

„Výrok Rastislava Káčera vzbudil otázniky. Minister má však moju dôveru," napísal Heger. Pridal tiež výzvu na budovanie dobrých a úprimných vzťahov s našimi susedmi vrátane Maďarska. „Politici prichádzajú a odchádzajú, krajiny ostávajú," uzavrel.

Káčer vyhláseniami o maďarských nárokoch straší a vyvoláva nenávisť, tvrdí Matovič

Minister zahraničných vecí Rastislav Káčer výrokmi o možných maďarských územných nárokoch voči Slovensku straší a vyvoláva nenávisť. Na dnešnej tlačovej besede to povedal líder hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igor Matovič. Káčer totiž v relácii Na telo televízie Markíza povedal, že ak by bol ruský prezident Vladimír Putin úspešnejší na Ukrajine, Slovensko by už čelilo územným nárokom Maďarska.

Téma Maďarsko opäť na stole

„Ako bývalý predseda vlády môžem povedať, že ani raz sme na Bezpečnostnej rade SR neriešili niečo podobné," povedal Matovič. Doplnil, že členom rady bol ako minister financií až do decembra 2022. Matovič tiež povedal, že ide o zásadné obvinenie voči významnému partnerovi Slovenska. Takisto si myslí, že podobné vyhlásenia sú nevhodné aj v súvislosti s nastupujúcou volebnou kampaňou. „Nebolo by dobré prebudiť spacieho džina maďarskej karty," vyhlásil šéf OĽaNO.

Poslanec György Gyimesi v tejto súvislosti pripomenul aj tvrdenie ministra, že svoj výrok môže podporiť dôkazmi. „Vyzývam pána ministra, aby tie dokumenty predložil," povedal poslanec s tým, že ak ich nepredloží bezpečnostnej rade, pácha tým trestný čin. Zároveň doplnil, že ak ich Káčer nemá, mal by sa ospravedlniť Maďarsku. „Toto nepatrí do roku 2023, to patrí do štvrtej cenovej," dodal Gyimesi.

Populistickí veľmajstri

Predseda platformy Most-Híd v rámci strany Szövetség-Aliancia Konrád Rigó v reakcii uviedol, že takzvanú maďarskú kartu vytiahli a hodili do politického ringu v reakcii na nešťastné slová Káčera „veľmajstri slovenského populistického politického bulváru Igor Matovič a György Gyimesi".

„Kritika Viktora Orbána mi nevadí. Čo mi vadí, to je, keď sa niekto urazí v mene Maďarov žijúcich na Slovensku, čiže aj v mene mojom. Rovnako mi vadí, keď nás niekto chce použiť a zneužiť vo volebnej kampani," vyhlásil Rigó.

