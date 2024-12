Káčer chcel demisiou doviesť prezidentku k úradníckej vláde, vyjadril sa aj k Hegerovi

12.5.2023 (SITA.sk) - Odchádzajúci minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Rastislav Káčer sa svojím odstúpením usiloval primäť prezidentku Zuzanu Čaputovú k vymenovaniu úradníckej vlády.

Bez dôvery by nemala fungovať

Pripustil to vo vyjadrení pre médiá pred rokovaním vlády. Považuje za neštandardné mať temer rok takúto vládu a neistotu.

Ak by mal tú moc, v januári by vymenoval úradnícku vládu a nástojil by na zmene ústavy tak, aby sa v prípade, ak Národná rada SR vysloví nedôveru vláde a nie je schopná do 90 dní vysloviť dôveru novému kabinetu, došlo k automatickému rozpusteniu parlamentu. Káčer podotkol, že viaceré štáty majú takýto mechanizmus.

Oslabujúce sa postavenie

Dodal, že ho trápila klesajúca dôvera vlády ako aj to, že sa stala „akýmsi hromozvodom útokov a všetkej tej neschopnosti" a chaosu v parlamente.

Je toho názoru, že to znižovalo dôveryhodnosť vlády, ale aj zahraničnej politiky. Káčer sa vyjadril, že oslabujúce sa postavenie jeho postu u neho vyvolalo potrebu nepokračovať ďalej vo funkcii.

Uviedol, že táto téma čoraz väčšmi rozdeľovala spoločnosť, no zahraničná politika by podľa neho mala spájať, nie rozdeľovať.

Svojho nástupcu na poste šéfa rezortu diplomacie nechcel komentovať, nepovažuje to za korektné a obáva sa, že by to bolo zaujaté. Očakáva však od neho, že bude pokračovať v zahraničnej politike, ktorú viedli on i jeho predchodca Ivan Korčok.

„Vypočítateľná zahraničná politika, dobrý spoľahlivý partner voči našim spojencom, starať sa o našu bezpečnosť, suverenitu, teritoriálnu integritu," vymenoval.

Hegerovo babráctvo

Káčer nevníma ako „podpásovku" voči Hegerovi, že opustil jeho vládu. Ohradil sa aj voči interpretácii jeho výroku, podľa ktorého nazval Hegerovo konanie babráctvom.

Považuje za neférové, že bola vybraná časť konverzácie pri poste jeho priateľa na sociálnej sieti, pričom podľa neho médiá uviedli, že to bol jeho post. Dodal, že to nenapísal, ani to nemal v úmysle napísať.

„A v kontexte tej debaty na facebooku môjho priateľa, na jeho poste, som napísal, že to bolo babráctvo. A je veľký rozdiel povedať niekomu, že „si babrák" a je veľký rozdiel povedať, že „toto bolo babráctvo," vysvetľoval Káčer. Babráctvo podľa neho značí kolektívnu činnosť a kolektívnu zodpovednosť.

Odchod od Demokratov

Odchádzajúci minister tiež uviedol, že z Hegerovej strany Demokrati odišiel už dávnejšie a tento úmysel mal už dosť dávno.

Vhodný moment na odkomunikovanie tohto svojho rozhodnutia nechával na strane, lebo projektu nechcel ublížiť. Povedal však, že v ňom nechcel ani pokračovať a od začiatku komunikoval, že nemá záujem o kandidatúru.

Vyjadril sa, že dôvody, ktoré ho k tomu viedli, boli najmä osobné. Podľa neho tu došlo k nevhodnej zhode okolností. Káčer uviedol, že nemá v úmysle uchádzať sa o prezidentský post.

