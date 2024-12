Istanbul zasiahlo husté sneženie, ktoré spôsobilo dopravný kolaps (video)

25.1.2022 (Webnoviny.sk) - Záchranné tímy v tureckom Istanbule sa v utorok od rána usilujú spriechodniť hlavné dopravné ťahy v meste a okolí, ktoré zostali neprejazdné po pondelňajšej snehovej búrke.

Ľudia nocovali vo svojich autách

Viacerí uviaznutí motoristi buď strávili noc vo svojich autách, opustili vozidlá a išli domov pešo alebo preplneným metrom či inou fungujúcou verejnou dopravou. Niekoľko šťastlivcov, ktorých dokázali zachrániť, previezli do blízkych hotelov.

Starosta Istanbulu Ekrem Imamoglu uviedol, že ďalšie husté sneženie pravdepodobne nastane v utorok večer, pričom takéto počasie sa očakáva minimálne do stredy. Istanbulský guvernér Ali Yerlikaya zároveň vyzval majiteľov opustených áut, aby si ich prišli vyzdvihnúť, pretože komplikujú odpratávanie snehu z ciest a diaľnic. Do terénu vyslali viac ako 1 500 strojov a viac ako 7-tisíc pracovníkov.

Samospráva poskytla prístrešie približne 1 500 ľuďom bez domova. Ďalších 1 500 ľudí, ktorí uviazli na autobusovom termináli v dôsledku prerušenia medzimestských spojov, previezli do hotelov alebo ubytovní.

Husté sneženie v pondelok zasiahlo i susedné Grécko vrátane Atén a ostrovov v Egejskom mori. Tamojšie úrady upozornili obyvateľov, aby pobyt vonku obmedzili na nevyhnutné prípady a školy prešli na online výuku.

