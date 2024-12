Iniciatíva Za otvorenú justíciu kritizovala Súdnu radu

13.3.2020 (Webnoviny.sk) - Členovia sudcovskej iniciatívy Za otvorenú justíciu (ZOJ) sú šokovaní rozsahom trestne stíhaných sudcov z korupčných trestných činov, z ktorých viacerí vykonávajú alebo vykonávali vysoké justičné funkcie. Ako uviedla iniciatíva vo vyhlásení, medializované podozrenia naznačujú, že v prípade preukázania viny nejde o zlyhanie jednotlivcov, ale o celú sieť prenikajúcu do najvyšších orgánov súdnictva.

Vyzvali preto Súdnu radu SR, aby zaujala stanovisko a oboznámila verejnosť s opatreniami, ktoré chce vykonať, aby eliminovala „katastrofálny“ dopad týchto udalostí na rešpekt a dôveryhodnosť súdnictva. Agentúru SITA o tom informovali hovorcovia ZOJ Katarína Javorčíková a Dušan Čimo.

Nič nehovoriace výroky predsedníčky

„Všeobecné a nič nehovoriace výroky predsedníčky súdnej rady o vážnosti situácie a o potrebe prešetrenia podozrení v zákonných medziach, považujeme za neadekvátne a úplne nedostatočné,“ pokračuje iniciatíva, ktorá považuje za nevyhnutné sprofesionalizovať súdnu radu a nastaviť v nej pomery tak, aby bola schopná efektívnych a účinných opatrení v očistnom procese justície.

Kľúčovou podmienkou je podľa ZOJ aj to, aby funkcie predsedov a podpredsedov súdov vykonávali len sudcovia s nespochybniteľným odborným a osobnostným kreditom, ktorí nie sú žiadnym spôsobom spojení s aktuálne vyšetrovanými podozreniami. Iniciatíva taktiež podporuje bezpečnostné previerky u tých sudcov vo výkone funkcie, voči ktorým vzniknú akékoľvek podozrenia zo zneužívania ich funkcie. „ZOJ súčasne vyzýva trestne stíhaných sudcov, ktorí sú v aktívnom výkone funkcie, aby v záujme zachovania zvyškov dôvery v súdnictvo nečakali, kým im bude pozastavený výkon funkcie, ale aby sami požiadali o prerušenie výkonu ich funkcie až do riadneho prešetrenia vzniknutých podozrení a ukončenia trestného konania,“ uzavrela iniciatíva.

Situácia v justícii nie je dobrá

Predsedníčka Súdnej rady SR, Lenka Praženková, pozorne sledovala, ako ústavný súd rozhodne o sudcoch, zadržaných v akcii Búrka a akým spôsobom sa vysporiada s danou situáciou. Zároveň deklarovala, že daná situácia v justícii nie je dobrá.





„Nemožno však akceptovať akékoľvek prostriedky, ktorými by sa nezákonným spôsobom zasiahlo do osobnostných práv človeka a na dôvažok aj do nezávislosti justície. Takéto konanie je v absolútnom rozpore s princípmi demokratického a právneho štátu i trojdelením moci,“ pokračovala Praženková, s tým, že ak sa sudca dopustí akejkoľvek protiprávnej činnosti, má byť riadne potrestaný, avšak v ústavnoprávne a zákonne súladnom procese.





„Predsedníčka súdnej rady zároveň sleduje dlhodobé pokusy o narušenie princípov demokratického a právneho štátu aj od niektorých budúcich vládnych politikov, čo je absolútne neprijateľné. Týka sa to najmä vyhlásení o rušení Súdnej rady SR, orgánu, ktorý bol zriadený ako záruka nezávislej justície pri vstupe do Európskej únie. Urobí všetko pre to, aby demokracia na Slovensku nezomrela. Obráti sa preto na európske inštitúcie, aby aj oni monitorovali aktuálne dianie v našej krajine,“ uzavrela Praženková.

Sudcovia obvinení z korupcie

NAKA zasahovala v stredu 11. marca na viacerých miestach. Počas akcie s názvom Búrka zadržali vyšetrovatelia viacero osôb. Polícia následne na sociálnej sieti informovala, že medzi zadržanými bolo 13 sudcov, jedna bývalá sudkyňa, jedna správkyňa konkurznej podstaty, jedna advokátka a dve civilné osoby. Tí v súčasnosti čelia obvineniam z korupcie, zasahovania do nezávislosti súdu a z marenia spravodlivosti. Ešte vo štvrtok 12. marca vo večerných hodinách rozhodlo plénum Ústavného súdu SR o tom, že súhlasí s návrhom na väzbu u piatich zadržaných.





Základom celého prípadu podozrivej skupiny sudcov bola komunikácia Mariana Kočnera cez aplikáciu Threema. Z vyšetrovania úkladnej vraždy novinára Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej vyplynulo, že obžalovaný kontroverzný podnikateľ komunikoval s viacerými sudcami a snažil sa údajne ovplyvňovať rôzne súdne konania vo svoj prospech. Marian Kočner je v prípade rovnako obvinený.

