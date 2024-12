Iniciatíva Klíma ťa potrebuje je z hlasovania parlamentu sklamaná, väčšie škody budú stáť viac

Iniciatíva Klíma ťa potrebuje je z výsledku hlasovania v Národnej rade SR (NR SR) sklamaná. Pre agentúru SITA to uviedol člen iniciatívy Michal Sabo.

Uznesenie prijaté parlamentom, ktoré vzalo petíciu s viac než 127-tisíc podpismi na vedomie, je podľa neho „bezzubé“.

Iniciátori petície žiadali vyhlásenie stavu klimatickej krízy či prípravu strategického plánu na dosiahnutie uhlíkovej neutrality do roku 2040, prípadne najneskôr do roku 2050.

Nie je dôležitý vinník

Podľa Saba dosť veľká časť poslancov NR SR nerozumie tomu, že je nepodstatné, kto klimatickú krízu zavinil, ale ako ju budú vlády jednotlivých krajín riešiť. „Nejde o to, kto to zavinil, ale ako sa s tým popasujeme. Ak budú poslanci hádzať vinu na Spojené štáty americké alebo Čínu, znamená to, že nechávame napospas zdravie, bezpečnosť, majetok a dobro slovenského národa len tak, lebo veď to zapríčinil niekto iný,“ povedal pre agentúru SITA Sabo.

Iniciatívu zamrzeli kuloárne informácie o tom, že strana Sloboda a Solidarita (SaS) aktívne bránila tomu, aby boli naplnené požiadavky petície. Rovnako ich prekvapil aj postoj hnutia Sme rodina. Predseda hnutia a zároveň predseda NR SR Boris Kollár totiž pri príležitosti Globálneho klimatického štrajku vysvietil Bratislavský hrad nazeleno, poslanci hnutia však v stredajšom hlasovaní požiadavky petície nepodporili.

Postoju SaS nerozumejú

Sabo dodal, že v prípade strany SaS nerozumie jej spôsobu uvažovania nad klimatickou krízou. Strana podľa neho na jednej strane z ekonomických dôvodov nechce investovať do opatrení v boji proti klimatickej kríze. Na druhej strane však takýto postoj vytvára riziko veľkých škôd spôsobených následkami klimatickej krízy, na ktorých odstránenie bude potrebná podstatne väčšia finančná suma.

Sabo dodal, že iniciatíva aktuálne prehodnotí svoje ďalšie kroky. O tých bude diskutovať spolu s ďalšími environmentálnymi mimovládnymi organizáciami, ktoré iniciatívu podporujú.

