Hunt varuje konzervatívcov, snaha o brexit bez dohody by vraj bola „politickou samovraždou“

LONDÝN 28. mája (WebNoviny.sk) - Uchádzač o post lídra britskej Konzervatívnej strany Jeremy Hunt varoval, že strana spácha "politickú samovraždu", pokiaľ sa pokúsi presadiť brexit bez dohody.

Hunt pre rozhlasovú stanicu BBC Radio 4 povedal, že takýto krok by vyústil do volieb, v ktorých by sa k moci mohli dostať labouristi.

Snaží sa nahradiť Mayovú

Britský minister zahraničných vecí Hunt je jedným z desiatich kandidátov, ktorí sa usilujú nahradiť súčasnú šéfku konzervatívcov Theresu Mayovú.

Ďalšia uchádzačka o vedúci post Esther McVeyová naopak uviedla, že "politickou samovraždou" by bolo neopustiť Európsku úniu do konca októbra. Únia stanovila konečný dátum pre brexit na 31. októbra.

Víťaz volieb sa stane premiérom

Oficiálny súboj o post šéfa alebo šéfky Konzervatívnej strany za začne až začiatkom júna, keď Theresa Mayová odstúpi, slovné prestrelky medzi kandidátmi sú však už v plnom prúde.

Víťaz vnútrostraníckych volieb, ktorého meno by malo byť známe koncom júla, sa stane aj budúcim britským premiérom.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Tajomstvo Vianoc súvisí s prvým hriechom

24.12.2024 (SITA.sk) - Na Štedrý deň slávia meniny Adam a Eva. Pamiatka prarodičov pripomína prvý hriech a jeho následky, ale aj nádej na spásu.

V Biblii sa uvádza, že Boh stvoril človeka ako vrchol tvorstva na svoj obraz. Znamená to, že ako jediné stvorenie ho obdaril dušou a slobodnou vôľou.

Keď videl, že Adam nemá medzi ostatnými živočíchmi partnera, stvoril mu Evu a rozkázal im množiť sa a podmaniť si Zem.

Eva naviedla na hriech aj Adama

Prví ľudia boli dokonalí, bez náklonnosti k hriechu. Nemali zomrieť, ale plynulo prejsť do večnej blaženosti. Aby si však túto blaženosť zaslúžili a sami sa rozhodli pre Boha, dostali slobodnú vôľu a zákaz jesť zo stromu poznania dobra a zla.

Diabol, čiže padlý anjel, ktorý za svoju vzburu voči Bohu už dostal večný trest, ľuďom závidel. Oklamal Evu a naviedol ju prestúpiť Boží zákaz a ona naviedla na hriech aj Adama. Ľudia stratili nevinnosť, čo Biblia vyjadruje slovami “zbadali, že sú nahí".

Boh všetkých účastníkov hriechu potrestal. Preklial hada, žene predpovedal pôrodné bolesti a večnú nenaplnenú túžbu po mužovi, ktorý bude nad ňou vládnuť, a Adam ako zástupca ľudstva mal spoznať námahu spojenú s dorábaním chleba.

Strata spojenia s Bohom ako hlavný trest

Hlavným trestom však bola strata spojenia s Bohom. Ale spravodlivý sudca zároveň prejavil svoje milosrdenstvo a prisľúbil ľudstvu vykupiteľa. Súvis medzi prvým hriechom a vykúpením z neho – čiže aj medzi udalosťou z raja a Vianocami - zdôrazňuje pomenovanie Ježiša Krista “posledným Adamom” a jeho matky Márie “druhou Evou”.

Eva je matkou prirodzeného života ľudstva, Mária zas duchovného života vykúpených. Prvý Adam symbolizuje ľudskú slabosť a hriešnosť, Ježiš Kristus víťazstvo nad smrťou a spásu.

O živote Adama a Evy po vyhnaní z raja sa Biblia nezmieňuje. Spomína iba ich synov a dcéry, z ktorých menuje troch - Kaina, Ábela, ktorého Kain zabil, a Seta, náhradu za Ábela. Cirkev zachovala tradíciu o bohumilom živote Adama a Evy, na východe sa dokonca uctievajú ako svätí.