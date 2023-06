Homofóbom roka sa stal arcibiskup Orosch a nové ocenenie Dúhový jednorožec išlo do Detvy

22.6.2023 (SITA.sk) - Víťazom 11. ročníka ankety o anti-cenu Homofób roka sa stal arcibiskup Ján Orosch. Ako v tlačovej správe informovala mimovládna organizácia Inštitút ľudských práv, po prvýkrát tento rok udelili aj ocenenie Dúhový jednorožec, ktoré má byť protipólom ankety Homofób roka. Prvým víťazom sa stal Vojtech Klinec, rómsky tínedžer vystupujúci pod umeleckým menom Vojtík z Detvy.

Obrovské pobúrenie

"Priepasť, ktorá delí výhercu Homofóba roka a Dúhového jednorožca je príznačná pre stav našej spoločnosti. Slová arcibiskupa Oroscha sa stretli s takým pobúrením, a to aj medzi veriacimi, že sa zaň musel de facto ospravedlniť.

Ukazuje to, ako sa za tie roky, čo túto anketu organizujeme, posunul stred verejného diskurzu od tolerancie smerom k akceptácii LGBT ľudí," povedal riaditeľ Inštitútu ľudských práv Peter Weisenbacher.

Výrok o streľbe v Teplárni

Arcibiskup Orosch sa v obežníku adresovanom kňazom Trnavskej arcidiecézy pýtal ešte minulý rok po streľbe v bare Tepláreň, či návštevníci podniku "sú naozaj všetci nevinní", ako často tam bola kontrola osôb mladších ako osemnásť rokov a koľkokrát bola v Teplárni protidrogová razia.

"Viem si totiž predstaviť, že ani raz sa tam žiadna kontrola nekonala. Lebo by sa to mohlo považovať za homofóbne konanie," napísal v obežníku Orosch.

Piati nominovaní a ich výroky

Nominovaná bola i bývalá herečka Mária Bartalos, za výrok "gayovia a lesby sú niečo, čo Boh nazval chaosom" a tiež aj Igor Matovič, predseda OĽaNO, ktorý uviedol: "LGBTIQWERTZUOPASDFHJKYXCVBNM+ prepnutí aktivisti… deťom nahovárajú, že aj s pipíkom môžu byť pipinou".

Nomináciu si vyslúžil aj Jozef Mikloško, komisár pre deti nedopraje deťom rodinu, za výrok "Nemám v tom predsudky, ale som presvedčený, že dieťa nepatrí do homosexuálneho zväzku".

Posledným bol Milan Kuriak, poslanec OĽaNO, ktorý o dúhových rodinách povedal: "Som tolerantný, ale zvrátenosti proti Pánu Bohu podporovať nebudem".

Víťazmi ankety Homofób roka sa v minulosti stali napríklad Štefan Harabin, Marián Kotleba, Anna Záborská a naposledy Igor Matovič. Cenu si ako prvý, a zatiaľ jediný, prevzal iba bývalý predseda NR SR Andrej Danko, ktorý po stretnutí so zástupcami mimovládnych organizácii zmiernil svoje vyjadrenia voči LGBT menšine.

