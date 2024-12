Holandský výrobca tepelných čerpadiel vytvorí vďaka 60-miliónovej investícii stovky pracovných miest vo Vranove nad Topľou

Holandský výrobca tepelných čerpadiel BDR Thermea Group v piatok oficiálne začala s výstavbou svojho nového výrobného závodu z oblasti vykurovacej techniky v priestoroch priemyselného a logistického parku Ferovopark vo Vranove nad Topľou.

Vďaka investícii v hodnote viac ako 60 miliónov eur do výroby zelených technológií na vykurovanie a chladenie nájde vo vranovskom podniku uplatnenie 750 zamestnancov v rôznych pozíciách od výroby až po výskum a vývoj.

Štrnásty výrobný závod

Závod s rozlohou približne 30-tisíc metrov štvorcových (m2) bude mať výrobnú kapacitu 150-tisíc tepelných čerpadiel a 300-tisíc zásobníkov na vodu ročne.

Slovenský podnik sa bude primárne venovať výrobe tepelných čerpadiel, vonkajších jednotiek a zásobníkov na teplú úžitkovú vodu z nehrdzavejúcej ocele. K doterajším 13 výrobným závodom spoločnosti v Európe, Turecku či Číne pribudnú novovybudované kapacity na východe Slovenska koncom roka 2024.





„Predpokladáme, že dopyt po tepelných čerpadlách a súvisiacich produktoch v nasledujúcich rokoch výrazne porastie a prechod z konvenčných kotlov na tepelné čerpadlá bude najrýchlejší v strednej a východnej Európe. Preto sme hrdí, že môžeme svoje aktivity teraz rozvíjať práve na Slovensku,“ uviedol prevádzkový riaditeľ BDR Thermea Group Ronald de Putter.

Zaujímaví budú nielen pre slovenský trh

Moderné výrobné linky majú byť vysoko automatizované a spoločnosť ráta s investíciami do najmodernejších a energeticky najúčinnejších strojov a zariadení. Spoločnosť chce zároveň hrať dôležitú úlohu v dekarbonizácii vykurovania v Európe.





„Trendom a budúcnosťou na základe zelenej Európy a ekologickosti sú tepelné čerpadlá a práve tie sa budú vyrábať v našom novom závode vo Vranove n/Topľou. Je to taká novinka, pretože vždy sme vyrábali iba vnútorné jednotky, ale tu budeme robiť komplet, čiže vnútorné jednotky, vonkajšie jednotky a špičkové nerezové zásobníky teplej vody. Takže myslím si, že môžeme byť zaujímaví nielen pre slovenský trh, ale pre všetky európske krajiny, ktoré s nami spolupracujú,“ povedal riaditeľ slovenskej pobočky BDR Thermea Tomáš Ďurenec.

Práce začali už v septembri

S náborom prvých pozícií sa začne počas prvého štvrťroka. BDR Thermea postupne v priebehu troch rokov vytvorí podľa Ďureneca 750 nových pracovných miest pre rôzne profesie predovšetkým vo výrobe, údržbe, logistike, zásobovaní, ale aj vo výskume a vývoji.

Podľa konateľa priemyselného a logistického parku Ferovopark Jakuba Sotáka prípravné práce začali už v septembri. Oficiálne dokončenie stavebných prác je plánované na koniec augusta budúceho roka. Výrobu chcú spustiť v októbri 2024.





„Sme radi, že nám dala spoločnosť BDR Thermea dôveru vybudovať v našom priemyselnom a logistickom parku trojpodlažnú budovu najvyššieho štandardu, ktorej súčasťou budú aj udržateľné materiály, fotovoltické panely a tepelné čerpadlá,“ uviedol Soták.

Tretia investícia v priemyselnom parku Ferovo

V priemyselnom parku Ferovo, ktorý dlhé roky čakal na prvého investora, ide aktuálne po spoločnostiach Ematech a Agora Solar o tretiu investíciu. Primátor mesta Vranov n/Topľou Ján Ragan ocenil najmä prínos stoviek nových pracovných miest, keďže nezamestnanosť v okrese je na úrovni 8 percent a v evidencii je viac ako 5000 uchádzačov o pracovné miesta.









„Doteraz sme mali v priemyselnom parku dve menšie firmy, ale firma, ktorá vytvorí stovky pracovných miest, je pre celý región veľmi dôležitá. Bude to jeden z najväčších zamestnávateľov na šom okrese a bude to znamenať ekonomickú vzpruhu pre celý okres. Je tu potenciál z radov nezamestnaných, ale pevne verím, že si tu nájdu aj tí, ktorí práve pre jej nedostatok museli opustiť náš región a v súčasnosti pracujú v inej časti Slovenska, alebo v zahraničí,“ uviedol Ragan, ktorý ocenil aj ekologickú stránku výroby.

Spoločnosť BDR Thermea Group je popredným výrobcom inteligentných riešení vnútornej klímy pre domácnosti a komerčné využitie. Spoločnosť zamestnáva viac ako 6 800 ľudí a pôsobí vo viac ako 100 krajinách sveta. V minulom roku dosiahla skupina obrat 2,2 miliardy eur. Sídlo spoločnosti sa nachádza v holandskom Apeldoorne. Na Slovensku pôsobí spoločnosť od roku 2005, kde je známa hlavne pod značkami Baxi a De Dietrich,

