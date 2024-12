Hlas volal po čo najskorších voľbách, úradnícka vláda je však lepšia ako Heger a Matovič dokopy

Keď sa ale ukázalo, že by sa voľby mali konať až 30. septembra, Hlas-SD začal volať po úradníckej vláde, ktorá by síce mala oklieštené kompetencie, tak ako súčasná vláda dočasne povereného premiéra Eduarda Hegera (Demokrati), avšak bola by to vláda technokratov.