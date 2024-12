Hladina morí sa do roku 2100 môže zdvihnúť o takmer štyridsať centimetrov, varujú experti

19.9.2020 (Webnoviny.sk) - Pokračujúce topenie ľadovcov v Antarktíde a Grónsku vplyvom emisií môže do roku 2100 zdvihnúť hladinu morí a oceánov o takmer 40 centimetrov. Vyplýva to z najnovšej medzinárodnej štúdie, ktorej výsledky publikovali tento týždeň.

Sledovali dva scenáre

Obrovské ľadové čiapky obsahujú toľko zamrznutej vody, ktorá by postačila na zdvihnutie hladiny o 65 metrov a vedci sa čoraz viac obávajú tempa ich topenia.

Experti z vyše 30 výskumných inštitúcií počas štúdie sledovali dva klimatické scenáre - prvý, kde ľudstvo naďalej znečisťuje planétu na súčasnej úrovni, a druhý, ktorý počíta s drastickým znížením uhlíkových emisií do roku 2100.

Devastačný dopad

Odborníci zistili, že pri prvom scenári by úbytok ľadu v Antarktíde spôsobil, že hladina morí by stúpla o 30 cm, pričom ďalšími deviatimi centimetrami by prispelo Grónsko.

Takéto zvýšenie hladiny by podľa nich malo celosvetovo devastačný dopad, keďže pobrežné oblasti so stovkami miliónov ľudí by čelili opakovaným a mohutným záplavám.

Pri druhom scenári by samotný grónsky ľadovec zdvihol hladinu morí asi o tri centimetre.

