Hirmanovo ministerstvo odmietlo Sulíkov nápad, povinnosť uskladňovať plyn v zásobníkoch by len zvýšila ceny

Povinnosť pre dodávateľov zemného plynu uskladňovať určité množstvo plynu v zásobníkoch by zvýšila cenu plynu pre odberateľov. Je o tom presvedčené súčasné vedenie Ministerstva hospodárstva SR.

Poverený minister hospodárstva Karel Hirman preto vyškrtol túto povinnosť z novely zákona o energetike, o ktorej v súčasnosti rozhodujú poslanci Národnej rady SR.

Povinnosť uskladňovať plyn chcelo zaviesť bývalé vedenie ministerstva hospodárstva pod vedením ministra Richarda Sulíka a štátneho tajomníka ministerstva Karola Galeka. V parlamente v súčasnosti stále presadzujú povinnosť pre dodávateľov uskladniť aspoň 25 % objemu plynu z ich trhové podielu. O novele zákona rozhodnú poslanci na konci aktuálnej schôdze.

Enormný nárast nákladov ako výsledok

Ministerstvo hospodárstva tvrdí, že výsledkom povinného uskladňovania plynu v zásobníkoch by bol enormný nárast nákladov na skladovanie komodity, ktoré by obchodníci s plynom boli nútení následne premietnuť do cien plynu, a to pre všetky kategórie odberateľov od domácností, cez verejnú správu až po podnikateľský sektor.





Taktiež by to mohlo viesť k opusteniu slovenského trhu mnohými obchodníkmi, čím by na Slovensku došlo k zníženiu konkurencie a zhoršeniu situácie na trhu s plynom.

„Aj to sú podstatné dôvody, prečo takéto riešenie pre skladovanie plynu nemá žiadna z členských krajín Európskej únie (EÚ) a ani susedné štáty Slovenska. Bývalým vedením presadzované pravidlá považujem jednoznačne za direktívne, antitrhové a neschopné flexibilne reagovať na vývoj na trhu,“ uviedol minister hospodárstva Karel Hirman.

Navrhnúť chcú optimálne riešenie

V nasledujúcich mesiacoch plánuje rezort hospodárstva navrhnúť optimálne riešenie zamerané na eliminovanie negatívnych dopadov, pričom bude podobné praxi aplikovanej v ostatných členských krajinách EÚ.

„Tvrdenie bývalého vedenia ministerstva a strany Sloboda a solidarita (SaS) o tom, že takýto postup ohrozuje energetickú bezpečnosť Slovenska, je šírením poplašnej správy. Teraz na začiatku februára máme v zásobníkoch plynu dvojnásobne vyššie zásoby ako presne pred rokom. Na Slovensku je vďaka ďalším kontraktom a diverzifikácii zdrojov plynulý prítok. V zásobníkoch máme a budeme mať po celý rok oveľa vyššiu úroveň fyzických zásob v pomere k našej spotrebe, ako sú stanovené minimálne hranice zo strany EÚ. I vďaka tomu, že sme prakticky nemali žiadnu zimu, máme v skutočnosti nadbytok plynu,“ dodal Hirman.

Minister mal podľahnúť lobingu

Predseda liberálov Richard Sulík ako aj bývalý štátny tajomník ministerstva hospodárstva Karol Galek obviňujú súčasného ministra, že podľahol lobingu dodávateľských spoločností.





„Prekvapilo ma, že zo zákona vypadla povinnosť pre dodávateľov uskladniť aspoň 25 % plynu. Spoliehame sa na to, že tú zásobu naozaj budeme mať, ale vojna stále neskončila, a ani zima sa ešte neskončila,“ povedal počas rozpravy v parlamente Galek, ktorý je presvedčený, že každý dodávateľ plynu pôsobiaci na slovenskom území by mal držať zásoby plynu aspoň na minimálnej úrovni 25 %.

