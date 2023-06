Heger si pripomenul ukončenie 2. svetovej vojny, mier podľa neho nesmie zovšednieť

7.5.2021 (Webnoviny.sk) - Je našou povinnosťou pripomínať si hrôzy, ktoré po sebe zanechala 2. svetová vojna. Povedal to predseda vlády SR Eduard Heger (OĽaNO), ktorý položil veniec pri príležitosti Dňa víťazstva nad fašizmom na Vojenskom pamätníku Slavín v Bratislava už dnes, pretože sa musí zúčastniť na európskom summite v Porte.

Viaceré štáty si 8. mája pripomínajú výročie ukončenia 2. svetovej vojny v Európe. Vyhlásenie Hegera poskytol Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.

„Väčšina povojnovej generácie žije v bezpečnom a pokojnom svete. Ten síce nie je ideálny, ale nie sme svedkami celosvetového konfliktu, počas ktorého denne zomierajú státisíce ľudí. Stále sú však krajiny, ktorých obyvatelia trpia ozbrojenými konfliktami. Vážme si preto mier, ktorý máme a buďme solidárni tam, kde je to treba. Lebo mier nám nesmie zovšednieť,“ povedal Heger.

Premiér zdôraznil, že 2. svetová vojna sa už navždy zapísala do kolektívnej pamäti ľudstva a je potrebné usilovať sa, aby sa nič podobné už neopakovalo. „Myslime na všetky obete, ktoré so sebou priniesla. Myslime na tú spúšť a utrpenie, ktorú po sebe zanechala. Trvalo mnoho rokov, kým sa štáty a národy spamätali z jej následkov,“ uzavrel.

Nad Slovenskom hrozila zrážka dvoch lietadiel, tvrdí Hlas a žiada hlavu šéfa Letových prevádzkových služieb

Nad Slovenskom podľa strany Hlas – sociálna demokracia hrozila zrážka dvoch lietadiel.

Strana vyzýva ministra dopravy a výstavby Pavla Lančariča, aby okamžite začal konať a odvolal generálneho riaditeľa štátneho podniku Letových prevádzkových služieb Martina Kabáta. Informovala o tom hovorkyňa strany Patrícia Macíková.

„Po kauze zlatých padákov pre manažment podniku, na ktorý upozornil Hlas – sociálna demokracia sa ukázalo ďalšie vážne pochybenie šéfa podniku Martina Kabáta. Nad východným Slovenskom sa v našom vzdušnom priestore začiatkom mája takmer zrazili dve dopravné lietadlá. Podľa letových dispečerov ide o dôsledok zlých manažérskych rozhodnutí v štátnom podniku Letové prevádzkové služby,“ uviedol predstaviteľ Hlasu Samuel Migaľ.

Takto to podľa Migaľa vyzerá, ak sú do štátnych podnikov nominovaní ľudia čisto na základe politickej príslušnosti a nie na základe odbornosti.





„Je čas to po voľbách to zmeniť a odbornosť a profesionalita musia byť základným kritériom pre takéto nominácie. Navyše incident hroziaci veľkou medzinárodnou blamážou kompetentní tajili. Je to škandál a očakávam, že minister dopravy Lančarič sa s prípadom oboznámi a bude rezolútne konať,“ dodal Migaľ.