Harabin zatiaľ nehovorí o návrate do talára. Rozhodnutie o skončení funkcie mu vraj neprišlo

6.3.2020 (Webnoviny.sk) - Niekdajší sudca Najvyššieho súdu SR a neúspešný kandidát v prezidentských voľbách Štefan Harabin zatiaľ nehovorí otvorene o možnom návrate do talára. Tvrdí tiež, že stále nemá rozhodnutie o skončení funkcie sudcu z Kancelárie prezidenta (KP) SR. Týkať by sa ho mal však aj nový zákon, ktorý Národná rada SR odobrila na jeseň minulého roka.

Mandát sudcovi zanikne automaticky

Podľa legislatívy zanikne sudcovi mandát automaticky, ak kandiduje v parlamentných či iných voľbách. Tým, že bol Harabin lídrom strany Vlasť, kandidujúcej v parlamentných voľbách, mal by sa tento zákon vzťahovať aj na jeho prípad.

V rovnakom znení je aj stanovisko Ministerstva spravodlivosti SR, ktoré má agentúra SITA k dispozícii. Ak by sa chcel Harabin vrátiť na súd, musel by podľa rezortu absolvovať celý výberový proces.

„Ja mám prerušený výkon funkcie sudcu z toho dôvodu, že som išiel na starobný dôchodok. Zostal som sudcom a ani mi nebolo doručené žiadne rozhodnutie prezidentky o zániku funkcie. Platí teda to, čo som povedal,“ uviedol Harabin.

Podľa jeho slov funkcia sudcu vzniká a zaniká rozhodnutím prezidenta. Hoci zatiaľ nehovorí otvorene o možnom návrate, isté náznaky načrtol ihneď po tom, čo jeho strana Vlasť neuspela v parlamentných voľbách.

Musel by prejsť výberovým konaním

V tejto súvislosti avizuje Harabin podanie ústavnej sťažnosti. Podľa rezortu spravodlivosti však v prípade záujmu Harabina platí, že mu funkcia zanikla. V stanovisku, ktoré agentúre SITA poskytol tlačový odbor, sa okrem iného uvádza, že by musel ísť na klasické výberové konanie.

„V súlade s ustanovením zákona o sudcoch a prísediacich sa okrem iného za vzdanie funkcie sudcu považuje aj podpísanie vyhlásenia, v ktorom sudca vyjadrí súhlas so svojou kandidatúrou na kandidátnej listine politickej strany alebo politického hnutia vo voľbách do národnej rady. Vzhľadom na uvedené, Štefanovi Harabinovi zanikla funkcia sudcu uplynutím 31. 12. 2019. V prípade, že by sa chcel vrátiť do sudcovského talára, musel by prejsť riadnym výberovým konaním na funkciu sudcu, či už na okresný súd, krajský súd alebo na Najvyšší súd SR,“ ozrejmil v stanovisku rezort spravodlivosti.

Podobne vidí situáciu aj KP SR. Podľa hovorcu Zuzany Čaputovej Martina Strižinca bola doručená Harabinova kandidatúra v parlamentných voľbách začiatkom decembra 2019. Funkcia mu teda automaticky zanikla s príchodom nového kalendárneho roka 2020.

„Dňa 6. decembra 2019 bol do KP SR doručený list zo Štátnej komisie pre voľby a financovanie politických strán s kópiou vyhlásenia Štefana Harabina, ktorý vyjadril súhlas so svojou kandidatúrou vo voľbách do NR SR datovaný k 1. decembru 2019. Podľa zákona mu tak funkcia sudcu zanikla na konci mesiaca teda 31. decembra 2019,“ uzavrel Strižinec.

