Grécko privítalo návrat tureckej prieskumnej lode do prístavu a signalizuje záujem rokovať

13.9.2020 (Webnoviny.sk) - Grécky premiér privítal návrat tureckej prieskumnej lode do prístavu po tom, ako jej misia vyvolala medzi krajinami spor o práva na energetický prieskum vo východnom Stredozemnom mori. Kyriakos Mitsotakis je podľa vlastných slov pripravený obnoviť viaznuce rokovania o možných ložiskách ropy a plynu.

Turecko sa nevzdáva svojich práv

Krajiny sa tak podľa agentúry AP zrejme po týždňoch agresívnych slovných výmen a obáv z ozbrojeného konfliktu prikláňajú k diskusiám.

Turecké prieskumné plavidlo Oruc Reis sa po viac ako mesiaci vrátilo do prístavu v Antalyi. Minister obrany Hulusi Akar pre štátnu agentúru Anadolu povedal, že to však neznamená, že by sa Turecko vzdávalo svojich práv, informuje agentúra AFP. Krajina podľa neho podporuje mier a dialóg - v prípade, že budú naplnené ich "želania a požiadavky".

"Toto je pozitívny prvý krok," povedal Mitsotakis novinárom v Solúne, pričom dodal, že ak uvidia náznaky "deeskalácie v praxi", bude prvý, kto si sadne k rokovaciemu stolu.

Diplomacia delových člnov

Napätie medzi Gréckom a Tureckom sa vystupňovalo po tom, ako Ankara vyslala prieskumné plavidlo Oruc Reis, aby hľadalo ložiská plynu a ropy. Prieskum však zasahuje do vôd, na ktoré si Grécko a Cyprus nárokujú výlučné ekonomické práva. Grécko a Cyprus obviňujú Turecko z porušovania medzinárodného práva a "diplomacie delových člnov".

Turecko trvá na tom, že obraňuje svoje práva a práva tureckých Cyperčanov na ich spravodlivý podiel na potenciálnych ložiskách plynu v oblasti. Všetky strany pritom v oblasti nasadili vzdušné aj námorné sily, aby zdôraznili svoje nároky.

Rokovania medzi Gréckom a Tureckom o tejto téme sa naposledy konali ešte v roku 2016.

Viac k téme: konflikt, Turecko

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Stredu 18. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Stredu 18. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Dobre zvážte všetky svoje reálne možnosti, kým čokoľvek sľúbite. Ak sa spoliehate na to, že čas všetko vyrieši vo váš prospech, môžete sa veľmi mýliť. Pristupujte k veci seriózne.

Býk 21.4. - 21.5.

Okolnosti vás prinútia k tomu, aby ste sa rozhodli. Znovu získate duševnú rovnováhu. City osoby, ktorá vám nie je ľahostajná, neberte na ľahkú váhu.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Dobre si zvážte prednosti a nevýhody plánu, ktorý sa chystáte zverejniť. Vyvoláte nervozitu a možno aj hádky. Nebolo by príjemnejšie stráviť pekné chvíle na prechádzke?

Rak 22.6. - 22.7.

Čaká vás nádherný deň. Stretnete len sympatických ľudí a získate výborné rady. Zážitok na ceste z práce vám môže priniesť šťastie v súkromnom živote.













Všetky Horoskopy pre Stredu 18. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?



Ako schudnúť podľa znamenia zverokruhu



Čo je najkrajšia vlastnosť vášho znamenia?



Najčastejšie používané klamstvá podľa znamenia zverokruhu