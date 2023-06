Gastroprevádzky nie sú po uvoľnení opatrení ani zďaleka za vodou, terasy ich podnikanie nezachránia

5.5.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenskí prevádzkovatelia gastro podnikov sa zhodujú, že terasy ich podnikanie nezachránia.

Potvrdiť to mal aj prieskum iniciatívy Pomoc pre gastro na vzorke takmer 440 majiteľov reštaurácií, ktorý ukázal, že až 70 percent podnikateľov uviedlo, že terasy ich biznis nerozbehnú.

Navyše, až 30 percent podnikov svoje terasy neotvorilo a pre pretrvávajúce obmedzenia sa na väčšine terás usadí len do 10 hostí . Konštatovala to v stredu hovorkyňa iniciatívy Pomoc pre gastro Magdaléna Koreny.

Prieskum bol realizovaný koncom apríla a prevádzkovatelia v ňom ďalej uviedli, že napriek uvoľneniu opatrení upozorňujú na to, že ani zďaleka "nie sú za vodou".

Práve naopak, ešte nikdy neboli v takej zložitej ekonomickej situácii. Zdôrazňujú, že záchranné koleso im môžu hodiť predovšetkým zákazníci v interiéroch, plnohodnotné tržby a predvídateľné podmienky fungovania.

Pred týždňom sa po vyše pol roku mohli usadiť hostia vo svojich obľúbených podnikoch, no majitelia a prevádzkari mali podľa iniciatívy iba dva dni na to, aby svoje reštaurácie, či kaviarne mohli otvoriť podľa podmienok určených hygienikmi.

„Mali v podstate len víkend na to, aby svoje priestory pripravili tak, ako im určila vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR. Podľa nášho prieskumu neotvorilo svoje terasy až 30 percent podnikov. Máme spätnú väzbu, že neotvorili aj preto, lebo sa na to nestačili pripraviť či už z hľadiska zásobovania, alebo aj personálneho zabezpečenia,“ dodala Magdaléna Koreny.

