Gastro sektor predstavil svoje požiadavky na Ficovu vládu, stovky reštaurácií sa jasne vyjadrili aj k národnému menu

5.12.2023 (SITA.sk) - S príchodom novej vlády Roberta Fica si reštauračné zariadenia sľubujú vyriešenie niektorých pálčivých problémov, ktoré sa po pandémii ešte viac prehĺbili.

Práve na tie najväčšie výzvy sa pýtala iniciatíva Pomoc pre gastro takmer 500 reštaurácií na Slovensku počas posledného novembrového týždňa. Uviedla to hovorkyňa Pomoc pre gastro Karmen Procházková.

Reštaurácie žiadajú rozšírenie zníženej DPH

Z prieskumu podľa nej vyplynulo, že reštaurácie žiadajú ponechanie zníženej dane z pridanej hodnoty (DPH) a ocenili by, keby sa rozšírila aj na donáškové služby. Dve tretiny reštaurácií si myslia, že výška stravného nie je dostatočná a ocenili by jeho zvýšenie.

„Až 70 percent opýtaných považuje tému národného menu za nerealizovateľnú, vyše 60 % gastro podnikateľov apeluje na vládu, aby sa radšej zaoberala zjednodušením legislatívy," informovala hovorkyňa.

Väčšina súhlasí s otvorením trhu pre cudzincov

Skoro 80 % respondentov by privítalo zrýchlené odpisy pri rekonštrukciách zariadení a rovnaký počet by ocenil pomoc pri vzdelávaní personálu. Len polovica opýtaných súhlasí so zriadením nového ministerstva pre cestovný ruch a šport. Viac ako 60 percent reštaurácií by súhlasilo s otvorením pracovného trhu pre cudzincov.

Práve pretrvávajúca byrokracia a komplikovaná legislatíva podľa reštaurácií brzdí rozvoj tohto odvetvia. Reštaurácie už dlhodobo žiadajú o zníženie odvodového zaťaženia alebo aj zjednodušenie najímania cudzincov, nakoľko nájsť, vychovať a udržať lokálneho človeka je čoraz ťažšie.

Veľké rezervy

Témy ako je národné menu alebo zriadenie nového ministerstva, pod ktoré by téma gastro zariadení patrila, nepovažujú reštaurácie za niečo, čo pomôže ich podnikaniu.

„Majitelia prevádzok zdôrazňujú potrebu rozšírenia zníženej DPH aj na rozvozy, s ohľadom na zmeny správania zákazníkov a posun k donáškovým službám od roku 2020. Veľké rezervy vnímame stále v podpore agroturizmu, či v dotačných schémach na podporu propagácie lokálnych výrobcov,“ uviedla hovorkyňa Iniciatívy Pomoc pre gastro Karmen Procházková.

Zvýšenie sadzby DPH

Vláda Roberta Fica ide, naopak, DPH pre gastro prevádzky zvýšiť. Znížená sadzba dane z pridanej hodnoty DPH vo výške 10 % zo základu dane sa od januára nebude vzťahovať na alkohol podávaný v gastro prevádzkach. Na alkohol podávaný v gastre sa od začiatku budúceho roka uplatní sadzba DPH vo výške 20 %.

„V rámci covidovej pomoci sa znížilo DPH na gastro na 10 percent, naďalej bude 10-percentná DPH na jedlo a nealko v rámci stravovacích a reštauračných zariadení," povedal na pondelkovej tlačovej besede minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD). Štátu to podľa neho prinesie ročne 27 miliónov eur.

Vtáčia hodinka odštartuje druhý januárový víkend, podľa ornitológov sa do sčítania môže zapojiť každý

Vtáčia hodinka štartuje 10. januára, do sčítania vtáctva sa môže zapojiť každý. Informovala o tom Slovenská ornitologická spoločnosť (SOS)/BirdLife Slovensko, ktorá verejnosť pozýva na druhý ročník Vtáčej hodinky. Od 10. do 12. januára 2025 sa tak verejnosť môže zapojiť do sčítania vtáctva na zimných kŕmidlách a prispieť tak k vedeckému výskumu aj bez predchádzajúcej skúsenosti.

Zaznamenali prítomnosť vzácnych druhov

Ako spoločnosť vysvetlila, Vtáčia hodinka je program občianskej vedy, ktorý sleduje, aké druhy vtákov prilietajú k ľuďom na kŕmidlá počas zimy. Údaje získané z tohto projektu pomáhajú ornitológom lepšie pochopiť správanie a výskyt vtákov na Slovensku. V minulom ročníku zaznamenali prítomnosť vzácnych chochláčov severských, aj papagája.

SOS/BirdLife Slovensko súčasne vysvetľuje, ako sa do Vtáčej hodinky zapojiť. Stačí si v priebehu víkendu od 10. do 12. januára vybrať hodinu, počas ktorej budia ľudia sledovať svoje kŕmidlo a zaznamenávať, aké druhy vtákov prilietajú a koľko jedincov z každého druhu priletelo naraz. Výsledky sa zapisujú do online formulára na webovej stránke vtaciahodinka.sk.

„S príchodom zimy je pre vtáky čoraz ťažšie nájsť v prírode potravu. Koniec koncov to je práve dôvod, prečo na jeseň migrujúce druhy z nášho územia odlietajú na juh. Tie, čo tu zostanú, to nemajú ľahké. Hmyz ako dôležitá zložka potravy je úplne nedostupný, so semenami je to tiež ťažšie,“ vysvetlila spoločnosť.

Prikrmovanie vie naozaj pomôcť

Koordinátorka Vtáčej hodinky Zuzana Paulo Lackovičová doplnila, že dni sa skracujú a ich svetelná časť, počas ktorej vtáky hľadajú potravu, je tak oveľa kratšia v porovnaní s letným obdobím.

„Musia si preto vytvárať väčšie tukové zásoby. Prikrmovanie ľuďmi nie je pre vtáky na prežitie nutnosťou, no v miestach, kde chýba prirodzená potrava, ako napríklad v zastavaných územiach miest a obcí môže naozaj miestnym populáciám vtákov pomôcť. Okrem toho je prikrmovanie nápomocné najmä počas dní s mrazmi, poľadovicou či vysokou snehovou pokrývkou, keď sa potrava skrýva pod snehom a ľadom,“ doplnila Lackovičová. Odmenou za pomoc operencom je podľa nej radosť z ich pozorovania.

SOS/BirdLife Slovensko súčasne zdôrazňuje, že zimné prikrmovanie vtákov má zmysel, ak sa robí správne. Je nielen zdrojom potravy, ale aj dôležitých informácií.

Najpočetnejšími sú sýkorky a vrabce

„Sledovanie vtákov na kŕmidlách nám môže priniesť dôležité údaje o tom, aké druhy prilietajú k ľudským kŕmidlám, a čo ich správanie a výskyt ovplyvňuje. Môže nám pomôcť odhaliť prítomnosť zimných návštevníkov zo severu alebo naopak druhy, pre ktoré nie je bežné, že na zimu u nás zostávajú,“ uviedla Lackovičová s tým, že takéto údaje získava SOS/BirdLife Slovensko práve pomocou programu Vtáčia hodinka. Koordinátorka ďalej priblížila, že medzi najpočetnejšie druhy patrili v januári 2024 sýkorka veľká, vrabec domový a vrabec poľný.

„Ešte dôležitejšie je však porovnávanie medziročných rozdielov a následne zisťovanie trendov. Preto aj túto zimu pozývame ľudí, aby sčítavali s nami. Vtáčia hodinka funguje na princípe občianskej vedy, a preto čím viac údajov z rôznych lokalít získame, tým lepšie budeme vedieť zhodnotiť zmeny v správaní a zložení vtákov naprieč rokmi,“ dodala Lackovičová.

Spoločnosť súčasne informovala, že ľudia, ktorí sa zapoja do sčítania, majú možnosť vyhrať aj tematické ceny.